Находки тульских дайверов стали частью новой музейной экспозиции

В «Тульской морской коллекции» представлены исторические вещи и интерактивные экспонаты.

В патриотическом центре «Юнга» открылась выставка «Тульская морская коллекция». Проект был реализован ТРОО «Экспедиция морских и подводных исследований» на средства гранта администрации Тулы и пожертвования благотворителей.

Помимо копий художественных полотен, гравюр, акварелей, медалей из музейных фондов, в экспозиции представлены подлинные предметы и подводные находки, обнаруженные тульскими дайверами на местах крушений кораблей XVIII – XIX веков.

Юных посетителей заинтересуют интерактивные экспонаты: настоящий корабельный колокол, действующий штурвал и судовой компас, макет старинной пушки и другие раритеты, которые можно трогать и крутить.

Первыми посетителями уникальной для Тулы выставки стали школьники, ветераны Военно-морского флота, представители администрации города и волонтеры.