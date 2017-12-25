Туляк украл на съемной квартире коллекционные самовары, монеты и подстаканники

В Туле в полицию обратился житель Привокзального округа. Он заявил о краже. По предварительным данным, потерпевший сдавал одну из комнат в пустующей квартире на ул. Д.Ульянова. При этом он попросил постояльца не входить во вторую комнату, закрытую на замок.

Но арендатор — ранее судимый мужчина — воспользовался длительным отсутствием хозяина и, вероятно, из любопытства взломал дверь. В комнате хранились различные предметы коллекционирования.

Получив возможность доступа во вторую комнату, постоялец стал тайно расхищать коллекцию. Мужчина украл 22 самовара, монеты и 14 металлических подстаканников.

Как предполагают полицейские, похищенное похититель сдавал перекупщикам. Общий ущерб составил 340 тысяч рублей.

Когда владелец квартиры обнаружил следы взлома замка второй комнаты и отсутствие части коллекции, сразу обратился в полицию.

Квартиросъемщика задержали, он признался в содеянном. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».