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25 декабря часть домов в Туле останутся без света
Ограничения электроснабжения связаны с ремонтными работами.
25 декабря с 9.00 до 16.00 сотрудники АО «Тулгорэлектросети» будут вести ремонтные работы. На время проведения работ от электроснабжения будут отключены дома по адресам:
- ул. Свободы, 58-а, 47, 60;
- ул. Дульная, 70−124 (чётн.), 57−109 (нечётн.);
- 2-й пр-зд Расковой, 2−28 (чётн.), 3−27 (нечётн.);
- 3-й пр-зд Расковой, 1−27 (нечётн.);
- 3-й пр-зд Расковой, 2−24 (чётн.);
- ул. Фучика, 33−43 (нечётн.);
- ул. Яблочкова, 15−21 (нечётн.)
- п. Михалково: ул. Ярославского, 2-а-24 (чётн.), 19−39 (нечётн.)
- п. Рудаково: ул. Комсомольская, 1−41 (нечётн.), 2−34 (чётн.); ул. Советская, 6/2
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