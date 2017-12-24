Фото Алексея Пирязева
Погода в Туле 25 декабря: сильный ветер и до -3
Атмосферное давление пониженное.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в регионе переменная облачность, местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается — 1 мм), на дорогах гололедица.
Днем температура воздуха составит -3оС, ночью столбик термометра опустится до -6оС.
Ветер северо-западный 6−11 м/с, местами порывы 12−17 м/с.
Атмосферное давление пониженное — 725−730 мм ртутного столба.
По данным Meteoinfo.ru
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