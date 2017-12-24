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Погода в Туле 25 декабря: сильный ветер и до -3
Фото Алексея Пирязева

Погода в Туле 25 декабря: сильный ветер и до -3

Атмосферное давление пониженное.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в регионе переменная облачность, местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается — 1 мм), на дорогах гололедица.

Днем температура воздуха составит -3оС, ночью столбик термометра опустится до -6оС.

Ветер северо-западный 6−11 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

Атмосферное давление пониженное — 725−730 мм ртутного столба.

По данным Meteoinfo.ru
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 08:00 +2
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