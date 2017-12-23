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Предприятие «Тулагорсвет» отметило 70-летний юбилей
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Предприятие «Тулагорсвет» отметило 70-летний юбилей

Торжественное мероприятие прошло в городском концертном зале.

«Тулагорсвет» был создан 12 декабря 1947 года, в соответствии с приказом по тульской конторе «Горсвет».

В собрании, посвящённом юбилею предприятия, приняли участие сотрудники регионального правительства и городском администрации, а также тульские депутаты.

В состав «Тулагорсвета» входят шесть эксплуатационных районов, строительно-монтажный участок, диспетчерский пульт, а также вспомогательные участки. На предприятии трудятся 247 человек.

Сотрудники МКП «Тулагорсвет» занимаются обслуживанием существующих и строительством новых сетей наружного освещения на территории Тулы, установкой праздничной иллюминации, ремонтом сетей.

В 2011 году на обслуживании у предприятия стояло порядка 15 тысяч светоточек, в этом году их число превысило 40 тысяч. Предприятие обслуживает около 23 тысяч опор наружного освещения, 467 пунктов питания и порядка 1350 километров линий электропередач.

За добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности сотрудники МКП «Тулагорсвет» были отмечены высокими наградами.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 17:15 +2
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