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Тульские полицейские задержали карманницу, «работавшую» в маршрутках

Тульские полицейские задержали карманницу, «работавшую» в маршрутках

Очередной жертвой ранее судимой женщины стала пенсионерка. Она лишились кошелька и 2700 рублей.

Сотрудники УМВД России по Тульской области регулярно проводят оперативно-разыскные мероприятия по выявлению лиц, совершающих хищения в общественном транспорте, а также из торговых точек.

По информации пресс-службы ведомства, оперативниками на проспекте Ленина была задержана 44-летняя нигде не работающая и ранее судимая жительница областного центра. В салоне пассажирского автобуса она украла кошелёк у 65-летней женщины.

Ущерб составил 2700 рублей. Задержанная призналась в совершении преступления. Во время обыска похищенное было обнаружено и изъято. В отношении воровки возбуждено и расследуется уголовное дело, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:18 +7
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