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Более 1700 одарённых детей посетили Губернаторскую ёлку в Тульском цирке
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Более 1700 одарённых детей посетили Губернаторскую ёлку в Тульском цирке

Ёлки пройдут по всей области. Всего их посетят порядка 21 тыс. юных жителей Тульской области.

Более 1700 одаренных детишек из разных уголков нашего региона посетили 21 декабря новогоднее представление «Ёлка в цирке».

Перед началом представления выступили участники танцевального проекта «Ты супер! Танцы», воспитанники Киреевской школы-интерната Дмитрий Аничкин, Мухаммед Курбанов, Артём и Алиса Наумовы.

Дети увидели выступления клоуна Бо, акробатов-вольтижеров, воздушных гимнастов, а также дрессированных животных, среди которых белые тигры и единственный в мире дрессированный носорог.

Галерея
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 1
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 2
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 3
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 4
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 5
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 6
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 7
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 8
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 9
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 10
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 11
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 12
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 13
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 14
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 15
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 16
Губернаторская ёлка в Тульском цирке, Фото: 17
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Губернаторские елки пройдут по всей области. Эта программа предназначена для одаренных детей, детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов и др. Всего елки посетят порядка 21 тыс. юных жителей Тульской области.

вчера, в 11:49 +4
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