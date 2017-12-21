На новогодней ёлке в Тульском цирке побывали более 3500 ребят

На представления были приглашены сироты, дети из приемных, опекунских и малоимущих семей.

В Тульском государственном цирке прошли представления у новогодней елки для детей из малоимущих семей, детей-сирот, ребят, которые воспитываются в приемных и опекунских семьях, а также одарённых детей, добившихся успехов в спорте и творчестве.

Заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова поздравила ребят с наступающим Новым годом:

– Уверена, что вы отлично проведете время и надолго запомните это замечательное представление. Желаю вам исполнения самых заветных желаний, мира и добра вашим семьям.

Заместитель министра подчеркнула, что в этом году на празднике побывало вдвое больше детей, чем в прошлом: 3600 ребят из 24 муниципальных районов и городских округов Тульской области.

Перед началом представления в фойе цирка состоялась интермедия с участием артистов Детской цирковой студии и аниматоров. Все гости праздника получили сладкие подарки.