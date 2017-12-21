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На новогодней ёлке в Тульском цирке побывали более 3500 ребят

На новогодней ёлке в Тульском цирке побывали более 3500 ребят

На представления были приглашены сироты, дети из приемных, опекунских и малоимущих семей.

В Тульском государственном цирке прошли представления у новогодней елки для детей из малоимущих семей, детей-сирот, ребят, которые воспитываются в приемных и опекунских семьях, а также одарённых детей, добившихся успехов в спорте и творчестве.

Заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова поздравила ребят с наступающим Новым годом:

– Уверена, что вы отлично проведете время и надолго запомните это замечательное представление. Желаю вам исполнения самых заветных желаний, мира и добра вашим семьям.

Заместитель министра подчеркнула, что в этом году на празднике побывало вдвое больше детей, чем в прошлом: 3600 ребят из 24 муниципальных районов и городских округов Тульской области. 

Перед началом представления в фойе цирка состоялась интермедия с участием артистов Детской цирковой студии и аниматоров. Все гости праздника получили сладкие подарки.

 

Галерея
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 1
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 2
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 3
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 4
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 5
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 6
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 7
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 8
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 9
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 10
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 11
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 12
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 13
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 14
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 15
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 16
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 17
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 18
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 19
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 20
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 21
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 22
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 23
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 24
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 25
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 26
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 27
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 28
Ёлка для детей-сирот в тульском цирке, Фото: 29
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Автор: Леонид Почекин, 21 декабря, в 21:53 +4
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