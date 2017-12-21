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Где в Туле не будет электричества 22 декабря

Где в Туле не будет электричества 22 декабря

«Тулгорэлектросети» проведут плановые работы с 9 до 17 часов.

Изменить свои планы в пятницу придётся жителям следующих домов:

  • п. Рудаково: ул. Трудовая, 9-45-а (нечётн.), 10-40-а (чётн.),
  • ул. Серебровская, 16, 16-а-е, 45, 37, 39, 41,
  • ул. 2-я Зеркальная, 1-12,
  • ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26,
  • ул. Болдина, 24, 28,
  • 1-й пр-д, 1-8, 47-53 (нечётн.),
  • 8-й пр-д, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 21,
  • 10-й пр-д, 21,
  • ул. Сундукова, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33,
  • Мясново: ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63,
  • ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
  • 9-й пр-д, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 48-54,
  • 10-й пр-д, 39,
  • 11-й пр-д, 10-39,
  • 12-й пр-д, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Тульская, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 60-84 (нечётн.),
  • ул. Орловская, 8, 9-21 (нечётн.),
  • ул. Серебровская, 97,
  • пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
  • ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.),
  • ул. Плеханова, 1-43,
  • ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.),
  • ул. Ушинского, 9-27-б (нечётн.), 4-а, 4, 6, 8,
  • Мясново: 4-й пр-д, 66-а, 68,
  • Одоевское ш., 14,
  • ул. Болотова, 69-а,
  • п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-д, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а, 6, 8,
  • 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 6, 8,
  • ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Нагорная, 1, 2, 4.

 

Автор: Леонид Почекин, 21 декабря, в 21:48 +2
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