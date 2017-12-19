новости
новости
Регистрация
Тулячка про ямы в Пролетарском округе: «У нас больше нет сил!»

Тулячка про ямы в Пролетарском округе: «У нас больше нет сил!»

Жительница Тулы Анастасия от лица всех автовладельцев написала на Myslo полное отчаяния письмо про дороги в Новомедвенском проезде и на улице Бондаренко.

Собственно, информация в письме исчерпывающая – добавить нечего. Публикуем его полностью.
 
«Добрый день! Направляю фотоотчет. В последний раз дорогу в Новомедвенском проезде покрывали новым асфальтом лет 12 назад (без преувеличений). Ямы оставляются на долгие месяцы, годы… ширину можно увидеть на фото… насколько глубина??? Ну, даже автобусы перед некоторыми останавливаются…
 
 
Взяли и вырезали ямы в этом проезде и просто бросили… Дорога разбита (на фото великолепно видно, насколько). А еще могут залить одну яму, а другие не асфальтировать еще долгое время… Ну, здорово ж мы живем!
 
Ул. Бондаренко к «Голубому огню» — заплатка на заплатке, с каждым годом этих бугров все больше и больше, бугры друг на друге, дорога разбита и бьется еще больше…
 
Под буграми тоже трещины — это все превращается в месиво из асфальта и грязи!
 
 
Абсолютно все покрытие этих улиц как после бомбежки. Каждый год ждем новую дорогу! Уже давно пора положить нам новый асфальт! Ведь мы живем здесь… И как конь прыгать по этим заплаткам или нырять в ямы такой глубины и ширины — нет сил!»
 

 

Галерея
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 1
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 2
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 3
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 4
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 5
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 6
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 7
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 8
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 9
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 10
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 11
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 12
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 13
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 14
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 15
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 16
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 17
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 18
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 19
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 20
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 21
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 22
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 23
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 24
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 25
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 26
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 27
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 28
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 29
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 30
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 31
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 32
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 33
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 34
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 35
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 36
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 37
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 38
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 39
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 40
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 41
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 42
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 43
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 44
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 45
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 46
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 47
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 48
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 49
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 50
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 51
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 52
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 53
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 54
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 55
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 56
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 57
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 58
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 59
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 60
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 61
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 62
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 63
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 64
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 65
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 66
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 67
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 68
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 69
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 70
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 71
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 72
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 73
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 74
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 75
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 76
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 77
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 78
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 79
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 80
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 81
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 82
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 83
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 84
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 85
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 86
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 87
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 88
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 89
Жуткие ямы в Пролетарском округе, Фото: 90
показать все фотографии
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:54 +20
Другие статьи по темам
Событие
плохие дороги на Новомедвенском проездеямы
Место
ТулаПролетарский округ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как построить в Туле честный бизнес?
Как построить в Туле честный бизнес?
В Туле открылась социально ориентированная химчистка «Диана»
В Туле открылась социально ориентированная химчистка «Диана»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.