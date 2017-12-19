Тулячка про ямы в Пролетарском округе: «У нас больше нет сил!»

Жительница Тулы Анастасия от лица всех автовладельцев написала на Myslo полное отчаяния письмо про дороги в Новомедвенском проезде и на улице Бондаренко.

Собственно, информация в письме исчерпывающая – добавить нечего. Публикуем его полностью.

«Добрый день! Направляю фотоотчет. В последний раз дорогу в Новомедвенском проезде покрывали новым асфальтом лет 12 назад (без преувеличений). Ямы оставляются на долгие месяцы, годы… ширину можно увидеть на фото… насколько глубина??? Ну, даже автобусы перед некоторыми останавливаются…

Взяли и вырезали ямы в этом проезде и просто бросили… Дорога разбита (на фото великолепно видно, насколько). А еще могут залить одну яму, а другие не асфальтировать еще долгое время… Ну, здорово ж мы живем!

Ул. Бондаренко к «Голубому огню» — заплатка на заплатке, с каждым годом этих бугров все больше и больше, бугры друг на друге, дорога разбита и бьется еще больше…

Под буграми тоже трещины — это все превращается в месиво из асфальта и грязи!

Абсолютно все покрытие этих улиц как после бомбежки. Каждый год ждем новую дорогу! Уже давно пора положить нам новый асфальт! Ведь мы живем здесь… И как конь прыгать по этим заплаткам или нырять в ямы такой глубины и ширины — нет сил!»