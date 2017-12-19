Губернатор призвал повысить качество медпомощи в малых населенных пунктах Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин поручил министерству здравоохранения еще раз проанализировать эффективность этой работы в регионе и принять необходимые решения.

18 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел еженедельное оперативное совещание правительства региона.



Губернатор подчеркнул, что на ежегодной пресс-конференции 14 декабря Президент РФ Владимир Путин обозначил самые актуальные вопросы социального и экономического развития страны. Среди них — повышение доступности и качества медицинских услуг путем создания и возрождения ФАПов, а также использования мобильных комплексов.

- Оказание медицинской помощи в малых населенных пунктах — тема живая и очень актуальная, — подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин поручил министерству здравоохранения еще раз проанализировать эффективность этой работы в регионе и принять необходимые решения.



Глава региона также отметил, что вопросы организации контрольно-надзорной деятельности также остаются в числе актуальных. Владимир Путин отметил действенность мер по сокращению числа плановых проверок. Положительный эффект дают надзорные каникулы.



В Тульской области этому вопросу уделяется особое внимание, и в январе состоится большая встреча с предпринимательским сообществом по вопросам контроля и надзора.



На заседании также обсуждалась тема ЖКХ и работы управляющих компаний. По словам главы региона, необходимо продолжить работу по заключению прямых договоров потребителей с ресурсоснабжающими организациями, исключив из этого процесса управляющие компании.



Алексей Дюмин поручил всем министерствам по своим направлениям изучить поставленные Президентом задачи и принять их в работу.