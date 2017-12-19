новости
новости
Регистрация
Открытие главной тульской елки: бородатый забег, дискотека на коньках и фейерверк
Фото Алексея Пирязева

Открытие главной тульской елки: бородатый забег, дискотека на коньках и фейерверк

Праздник продлится 19 декабря с 17.00 до 22.00.

19 декабря на площади Ленина состоится торжественное открытие главной елки города Тулы. В праздничных мероприятиях примет участие Дед Мороз из Великого Устюга.

С 17.00 на площади начнутся выступления творческих коллективов.

В 17.15 по проспекту Ленина от Тульского академического театра драмы стартует легкоатлетический забег Дедов Морозов, за которым в фаэтоне на площадь проследует Главный Дед Мороз страны.

В 18.00 начнется торжественная церемония открытия главной елки.

В 18.15 жителей и гостей города ждет красочный фейерверк.

До 22.00 на площади Ленина продолжится праздничная программа: выступления творческих коллективов, огненное шоу на льду и молодежная дискотека на коньках.

внимание!

Из-за праздника изменит свою работу общественный транспорт, будет введено ограничение движения. Подробности здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
Открытие елкиафишазабегдискотека на конькахфейерверкНовый годДед Мороз
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки: «Российский флаг в Заречье позорит город»
Туляки: «Российский флаг в Заречье позорит город»
Губернатор призвал повысить качество медпомощи в малых населенных пунктах Тульской области
Губернатор призвал повысить качество медпомощи в малых населенных пунктах Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.