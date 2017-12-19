Открытие главной тульской елки: бородатый забег, дискотека на коньках и фейерверк
Праздник продлится 19 декабря с 17.00 до 22.00.
19 декабря на площади Ленина состоится торжественное открытие главной елки города Тулы. В праздничных мероприятиях примет участие Дед Мороз из Великого Устюга.
С 17.00 на площади начнутся выступления творческих коллективов.
В 17.15 по проспекту Ленина от Тульского академического театра драмы стартует легкоатлетический забег Дедов Морозов, за которым в фаэтоне на площадь проследует Главный Дед Мороз страны.
В 18.00 начнется торжественная церемония открытия главной елки.
В 18.15 жителей и гостей города ждет красочный фейерверк.
До 22.00 на площади Ленина продолжится праздничная программа: выступления творческих коллективов, огненное шоу на льду и молодежная дискотека на коньках.
Из-за праздника изменит свою работу общественный транспорт, будет введено ограничение движения. Подробности здесь.