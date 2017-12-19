Открытие главной тульской елки: бородатый забег, дискотека на коньках и фейерверк

Фото Алексея Пирязева

Праздник продлится 19 декабря с 17.00 до 22.00.

19 декабря на площади Ленина состоится торжественное открытие главной елки города Тулы. В праздничных мероприятиях примет участие Дед Мороз из Великого Устюга.

С 17.00 на площади начнутся выступления творческих коллективов.

В 17.15 по проспекту Ленина от Тульского академического театра драмы стартует легкоатлетический забег Дедов Морозов, за которым в фаэтоне на площадь проследует Главный Дед Мороз страны.

В 18.00 начнется торжественная церемония открытия главной елки.

В 18.15 жителей и гостей города ждет красочный фейерверк.

До 22.00 на площади Ленина продолжится праздничная программа: выступления творческих коллективов, огненное шоу на льду и молодежная дискотека на коньках.

внимание!

Из-за праздника изменит свою работу общественный транспорт, будет введено ограничение движения. Подробности здесь.