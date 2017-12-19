Фото egor1990.
В Туле сломанный фонарный столб повис над улицей
Туляки сообщают о ЧП на перекрестке улиц Оружейная и 9 Мая.
Неподалеку от пешеходного перехода на пересечении улицы 9 Мая и Оружейной сломалась опора ЛЭП.
Верхушка повисла на проводах, прямо над оживленной улицей. Об этом сообщил читатель Myslo в блоге «Народный журналист».
По словам очевидцев, сотрудники городских служб пока сломанным столбом не заинтересовались. Просим обратить на ЧП внимание администрации.
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