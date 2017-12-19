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В Туле сломанный фонарный столб повис над улицей
Фото egor1990.

В Туле сломанный фонарный столб повис над улицей

Туляки сообщают о ЧП на перекрестке улиц Оружейная и 9 Мая.

Неподалеку от пешеходного перехода на пересечении улицы 9 Мая и Оружейной сломалась опора ЛЭП. 

Верхушка повисла на проводах, прямо над оживленной улицей. Об этом сообщил читатель Myslo в блоге «Народный журналист».

По словам очевидцев, сотрудники городских служб пока сломанным столбом не заинтересовались. Просим обратить на ЧП внимание администрации.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:02 +3
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