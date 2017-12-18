За три дня сотрудники тульского УГИБДД задержали 39 пьяных водителей

Во время специализированных рейдов, а также в ходе надзорной деятельности сотрудников ГИБДД за последние три дня были выявлены 39 водителей, севших за руль «под градусом».

Из них 24 привлечены к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а ещё 15 – за отказ от освидетельствования.

Сотрудники тульского УГИБДД напоминают гражданам: управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо!

Если вы стали очевидцем «пьяной езды» – не оставайтесь безучастными. Ваше сообщение поможет избежать трагедии на дороге! Звонки принимаются по телефонам: