За три дня сотрудники тульского УГИБДД задержали 39 пьяных водителей
В регионе прошёл традиционный специализированный рейд «Нетрезвый водитель».
Во время специализированных рейдов, а также в ходе надзорной деятельности сотрудников ГИБДД за последние три дня были выявлены 39 водителей, севших за руль «под градусом».
Из них 24 привлечены к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а ещё 15 – за отказ от освидетельствования.
Сотрудники тульского УГИБДД напоминают гражданам: управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо!
Если вы стали очевидцем «пьяной езды» – не оставайтесь безучастными. Ваше сообщение поможет избежать трагедии на дороге! Звонки принимаются по телефонам:
- 32-45-00, 32-45-02 (Тула),
- 32-44-10 (Тульская область).
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