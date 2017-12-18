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За три дня сотрудники тульского УГИБДД задержали 39 пьяных водителей

За три дня сотрудники тульского УГИБДД задержали 39 пьяных водителей

В регионе прошёл традиционный специализированный рейд «Нетрезвый водитель».

Во время специализированных рейдов, а также в ходе надзорной деятельности сотрудников ГИБДД за последние три дня были выявлены 39 водителей, севших за руль «под градусом».

Из них 24 привлечены к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а ещё 15 – за отказ от освидетельствования.

Сотрудники тульского УГИБДД напоминают гражданам: управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо!

Если вы стали очевидцем «пьяной езды» – не оставайтесь безучастными. Ваше сообщение поможет избежать трагедии на дороге! Звонки принимаются по телефонам:

  • 32-45-00, 32-45-02 (Тула),
  • 32-44-10 (Тульская область).

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:18 +1
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