Фото: vk.com/tula4x4
Джиперы познакомят воспитанников Болоховского интерната с бездорожьем
Волонтёры покатают ребят на машинах, презентуют им спортивный инвентарь и сладкие подарки.
Внедорожный клуб «Тула 4х4» организует поездку в Болоховский детский дом-интернат. Мероприятие состоится в воскресенье 24 декабря.
Организаторы планируют оригинально поздравить детей с наступающим Новым годом – устроить для них прогулку по бездорожью на подготовленных автомобилях.
Волонтёры приедут в интернат не с пустыми руками – на закупку инвентаря для спортзала и сладостей они уже собрали более 60 тысяч рублей. Присоединиться к их инициативе может каждый. Все подробности – здесь.
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