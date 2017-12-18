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Джиперы познакомят воспитанников Болоховского интерната с бездорожьем
Фото: vk.com/tula4x4

Джиперы познакомят воспитанников Болоховского интерната с бездорожьем

Волонтёры покатают ребят на машинах, презентуют им спортивный инвентарь и сладкие подарки.

Внедорожный клуб «Тула 4х4» организует поездку в Болоховский детский дом-интернат. Мероприятие состоится в воскресенье 24 декабря.

Организаторы планируют оригинально поздравить детей с наступающим Новым годом – устроить для них прогулку по бездорожью на подготовленных автомобилях.

Волонтёры приедут в интернат не с пустыми руками – на закупку инвентаря для спортзала и сладостей они уже собрали более 60 тысяч рублей. Присоединиться к их инициативе может каждый. Все подробности – здесь.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:53 +8
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Тульская областьБолохово

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