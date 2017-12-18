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Погода в Туле 19 декабря: снег, гололедица и легкий мороз

Погода в Туле 19 декабря: снег, гололедица и легкий мороз

Синоптики прогнозируют умеренный ветер и давление ниже нормы.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно. Ожидается мокрый снег и дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 4 мм).

Возможно налипание мокрого снега на провода. На дорогах гололедица. Ветер восточной четверти, умеренный – до девяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем – от -2 до +3. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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