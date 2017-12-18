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Тулячка Олеся Сергиеня установила четыре рекорда в конькобежном спорте
Фото: предоставлено участниками соревнований

Тулячка Олеся Сергиеня установила четыре рекорда в конькобежном спорте

Она успешно выступила на первом этапе первенства ЦФО среди юношей и девушек.

В подмосковной Коломне завершился первый этап первенства Центрального федерального округа по конькобежному спорту среди юношей и девушек. На старт вышли более 200 спортсменов, которые борются за 18 путёвок на финал первенства России. 

В средней возрастной группе тулячка Олеся Сергиеня установила абсолютные рекорды Тульской области – она преодолела 500 метров за 43,9 секунды, пробежала километр за 1 минуту 27,3 секунды, а также заняла четвёртые места в забегах на 1500 (2.16,1 секунды) и на 3000 метров (4.53,2 секунды). 

Ещё одна тульская спортсменка Валерия Андросова на четырёх дистанциях дважды была шестой и дважды – седьмой, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Мария Портнова по сумме многоборья идёт 17-й, а Данила Липатов на 13 месте. 

В старшей группе в многоборье туляк Роман Латухин – на 15-м месте, а Светлана Колотова – на 18-м. Второй этап первенства пройдёт с 9 по 11 января в Крылатском.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:37 +8
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