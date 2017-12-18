Где в Туле не будет электричества 19 декабря

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

ул. Болдина, 108-А, 133, 135, 141, 112-А, 114-А,

ул. Оружейная, 24,

ул. Белкина, 29-Б, 27, 29, 31, 33, 35, 29-а,

ул. 9 Мая, 20 к. 3, 22,

пер. Гражданский, 6, 8, 10,

пер. Танковый, 17, 19,

пер. Броневой, 23, 24,

ул. Плеханова, 151, 153, 201, 201-А,

ул. Ложевая, 132, 134, 134-А,

ул. Калинина, 10,

пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 3-15 (нечётн.),

ул. Яснополянская, 1,2, 2-А,

ул. Калужская, 2-14 (чётн.), 1-15 (нечётн.),

пер. Колхозный, 1-15,

13-й пр-д, 1-В,

27-й пр-д, 1-26,

28-й пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),

ул. 3-я Криволученская, 33,

ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),

ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.)106 б-132 (чётн.),

ул. Н. Островского, 62,

п. Лихвинка: 9-й Лихвинский пр-д, 4-16 (чётн.), 9-15 (нечётн.),

1-й Лихвинский пр-д, 2, 4, 6,

2-й Лихвинский пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),

3-й Лихвинский пр-д, 18,

п. 2-й Лихвинский, 12, 13, 17-26, 18-А.