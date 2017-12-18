Где в Туле не будет электричества 19 декабря
«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.
С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:
- ул. Болдина, 108-А, 133, 135, 141, 112-А, 114-А,
- ул. Оружейная, 24,
- ул. Белкина, 29-Б, 27, 29, 31, 33, 35, 29-а,
- ул. 9 Мая, 20 к. 3, 22,
- пер. Гражданский, 6, 8, 10,
- пер. Танковый, 17, 19,
- пер. Броневой, 23, 24,
- ул. Плеханова, 151, 153, 201, 201-А,
- ул. Ложевая, 132, 134, 134-А,
- ул. Калинина, 10,
- пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 3-15 (нечётн.),
- ул. Яснополянская, 1,2, 2-А,
- ул. Калужская, 2-14 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- пер. Колхозный, 1-15,
- 13-й пр-д, 1-В,
- 27-й пр-д, 1-26,
- 28-й пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),
- ул. 3-я Криволученская, 33,
- ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.)106 б-132 (чётн.),
- ул. Н. Островского, 62,
- п. Лихвинка: 9-й Лихвинский пр-д, 4-16 (чётн.), 9-15 (нечётн.),
- 1-й Лихвинский пр-д, 2, 4, 6,
- 2-й Лихвинский пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 3-й Лихвинский пр-д, 18,
- п. 2-й Лихвинский, 12, 13, 17-26, 18-А.
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