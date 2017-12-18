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В Туле прошел фестиваль «Мисс Совершенство – 2017»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле прошел фестиваль «Мисс Совершенство – 2017»

Всероссийский фестиваль культуры и талантов в этот раз собрал под своим крылом участниц из девяти городов России.

Фестиваль «Мисс Совершенство» проводится в нашем городе уже в девятый раз. В этом году посоревноваться с тульскими талантливыми красавицами приехали девочки из республики Коми, Удмуртии, городов Нижний Тагил, Москва, Вологда, Орел, а также к фестивалю присоединились две участницы из Тульской области — Новомосковска и Венева.


Самая маленькая участница — трехлетняя Мелисса Абрамова из Тулы.

Девочки соревновались в четырех конкурсных выходах: знакомство, представление, творческий и дефиле в вечерних платьях.


Тулячка Виктория Астахова покорил жюри и зрителей своим танцем.

Так же, как и очаровательная тулячка Аделина Кваскова.

Танцевальные номера показали Анастасия Дедикова из Москвы, Виктория Продан из Орла, Веста Егорова из города Можга (Удмуртия), Алиса Измайлова из Нижнего Тагила и тулячка Ульяна Нытова.


Веста Егорова, танец «Гжель».

Многие участницы приготовили для конкурса вокальные номера. Так, Виктория Чулина из Венева и Елизавета Пинк из Новомосковска буквально потрясли жюри, исполнив песни на высочайшем уровне. Душевное выступление получилось и у тулячки Ксении Цапко.


Елизавета Пинк проникновенно исполнила песню «Колокол дремавший"
на стихи Сергея Есенина.

Три участницы в качестве творческого номера выбрали художественное слово. Стихотворения зрителям прочитали тулячки Полина Булычева и Полина Вишнева, а также Светлана Соловьева из Вологды.

5-летняя Света Соловьева выучила стихотворение «Вежливое слово» Эммы Мошковской.

Тулячка Евгения Трухачева — юная циркачка, поэтому ее номер был именно цирковым. А вот талант Софии Бундиной из Тулы — рисование. За несколько минут перед зрителями калейдоскопом предстали десятки работ юной художницы. Это было очень талантливо!

После дефиле в вечерних платьях, на котором все девочки выглядели настоящими сказочными принцессами, жюри определилось с титулами.

В самой маленькой возрастной группе Евгения Трухачева стала «Маленькая Мисс Грация», Полина Булычева — «Маленькая Мисс Подиум», Ульяна Нытова — «Маленькая Мисс Очарование».

Титул «Маленькая Мисс Талант» жюри присудило малышке Мелиссе Абрамовой. Светлана Соловьева увезла в родную Вологду титул «1-я Маленькая вице-мисс Совершенство».


Вика Астахова.

А титул «Маленькая Мисс Совершенство — 2017» выиграла тулячка Виктория Астахова.

В средней возрастной категории титул «Мини Мисс Очарование» получила Ксения Цапко, «Мини Мисс Грация» — Веста Егорова, «Мини Мисс Талант» — София Бундина. Титул «1-я Мини вице-мисс Совершенство» выиграла Алиса Измайлова. А корону самой красивой и талантливой в этой возрастной категории примерила Виктория Чулина из Венева.


Вика Чулина.

Титул «Принцесса Мисс Совершенство — 2017» выиграла тулячка Аделина Кваскова.


Аделина Кваскова.

В старшей группе москвичка Анастасия Дедикова получила титул «Юная Мисс Талант», орловчанка Виктория Продан — «Юная Мисс Очарование». Титул «1-я Юная вице-мисс Совершенство» выиграла Полина Вишнева.


Елизавета Пинк.

А вот титул «Юная Мисс Совершенство» жюри единодушно присудило Лизе Пинк из Новомосковска.

По традиции, жюри тайным голосованием из трех победительниц должно было выбрать одну девочку, которая станет абсолютным триумфатором фестиваля и выиграет Гран-При «Мисс Совершенство — 2017».

После объявления результатов голосования стало очевидно, что лучшей из лучших в этот вечер стала очень талантливая девочка, начинающая певица, музыкант и просто красавица Виктория Чулина из города Венев Тульской области. Поздравляем победительницу!

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Мисс Совершенство 2017, Фото: 42
Мисс Совершенство 2017, Фото: 43
Мисс Совершенство 2017, Фото: 44
Мисс Совершенство 2017, Фото: 45
Мисс Совершенство 2017, Фото: 46
Мисс Совершенство 2017, Фото: 47
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Мисс Совершенство 2017, Фото: 63
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Мисс Совершенство 2017, Фото: 65
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Мисс Совершенство 2017, Фото: 325
Мисс Совершенство 2017, Фото: 326
Мисс Совершенство 2017, Фото: 327
Мисс Совершенство 2017, Фото: 328
Мисс Совершенство 2017, Фото: 329
Мисс Совершенство 2017, Фото: 330
Мисс Совершенство 2017, Фото: 331
Мисс Совершенство 2017, Фото: 332
Мисс Совершенство 2017, Фото: 333
Мисс Совершенство 2017, Фото: 334
Мисс Совершенство 2017, Фото: 335
Мисс Совершенство 2017, Фото: 336
Мисс Совершенство 2017, Фото: 337
Мисс Совершенство 2017, Фото: 338
Мисс Совершенство 2017, Фото: 339
Мисс Совершенство 2017, Фото: 340
Мисс Совершенство 2017, Фото: 341
Мисс Совершенство 2017, Фото: 342
Мисс Совершенство 2017, Фото: 343
Мисс Совершенство 2017, Фото: 344
Мисс Совершенство 2017, Фото: 345
Мисс Совершенство 2017, Фото: 346
Мисс Совершенство 2017, Фото: 347
Мисс Совершенство 2017, Фото: 348
Мисс Совершенство 2017, Фото: 349
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Мисс Совершенство 2017, Фото: 352
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Мисс Совершенство 2017, Фото: 354
Мисс Совершенство 2017, Фото: 355
Мисс Совершенство 2017, Фото: 356
Мисс Совершенство 2017, Фото: 357
Мисс Совершенство 2017, Фото: 358
Мисс Совершенство 2017, Фото: 359
Мисс Совершенство 2017, Фото: 360
Мисс Совершенство 2017, Фото: 361
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Мисс Совершенство 2017, Фото: 367
Мисс Совершенство 2017, Фото: 368
Мисс Совершенство 2017, Фото: 369
Мисс Совершенство 2017, Фото: 370
Мисс Совершенство 2017, Фото: 371
Мисс Совершенство 2017, Фото: 372
Мисс Совершенство 2017, Фото: 373
Мисс Совершенство 2017, Фото: 374
Мисс Совершенство 2017, Фото: 375
Мисс Совершенство 2017, Фото: 376
Мисс Совершенство 2017, Фото: 377
Мисс Совершенство 2017, Фото: 378
Мисс Совершенство 2017, Фото: 379
Мисс Совершенство 2017, Фото: 380
Мисс Совершенство 2017, Фото: 381
Мисс Совершенство 2017, Фото: 382
Мисс Совершенство 2017, Фото: 383
Мисс Совершенство 2017, Фото: 384
Мисс Совершенство 2017, Фото: 385
Мисс Совершенство 2017, Фото: 386
Мисс Совершенство 2017, Фото: 387
Мисс Совершенство 2017, Фото: 388
Мисс Совершенство 2017, Фото: 389
Мисс Совершенство 2017, Фото: 390
Мисс Совершенство 2017, Фото: 391
Мисс Совершенство 2017, Фото: 392
Мисс Совершенство 2017, Фото: 393
Мисс Совершенство 2017, Фото: 394
Мисс Совершенство 2017, Фото: 395
Мисс Совершенство 2017, Фото: 396
Мисс Совершенство 2017, Фото: 397
Мисс Совершенство 2017, Фото: 398
Мисс Совершенство 2017, Фото: 399
Мисс Совершенство 2017, Фото: 400
Мисс Совершенство 2017, Фото: 401
Мисс Совершенство 2017, Фото: 402
Мисс Совершенство 2017, Фото: 403
Мисс Совершенство 2017, Фото: 404
Мисс Совершенство 2017, Фото: 405
Мисс Совершенство 2017, Фото: 406
Мисс Совершенство 2017, Фото: 407
Мисс Совершенство 2017, Фото: 408
Мисс Совершенство 2017, Фото: 409
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Автор: Лариса Тимофеева , вчера, в 21:36
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