В Туле прошел фестиваль «Мисс Совершенство – 2017»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Всероссийский фестиваль культуры и талантов в этот раз собрал под своим крылом участниц из девяти городов России.

Фестиваль «Мисс Совершенство» проводится в нашем городе уже в девятый раз. В этом году посоревноваться с тульскими талантливыми красавицами приехали девочки из республики Коми, Удмуртии, городов Нижний Тагил, Москва, Вологда, Орел, а также к фестивалю присоединились две участницы из Тульской области — Новомосковска и Венева.



Самая маленькая участница — трехлетняя Мелисса Абрамова из Тулы.

Девочки соревновались в четырех конкурсных выходах: знакомство, представление, творческий и дефиле в вечерних платьях.



Тулячка Виктория Астахова покорил жюри и зрителей своим танцем.



Так же, как и очаровательная тулячка Аделина Кваскова.

Танцевальные номера показали Анастасия Дедикова из Москвы, Виктория Продан из Орла, Веста Егорова из города Можга (Удмуртия), Алиса Измайлова из Нижнего Тагила и тулячка Ульяна Нытова.



Веста Егорова, танец «Гжель».

Многие участницы приготовили для конкурса вокальные номера. Так, Виктория Чулина из Венева и Елизавета Пинк из Новомосковска буквально потрясли жюри, исполнив песни на высочайшем уровне. Душевное выступление получилось и у тулячки Ксении Цапко.



Елизавета Пинк проникновенно исполнила песню «Колокол дремавший"

на стихи Сергея Есенина.

Три участницы в качестве творческого номера выбрали художественное слово. Стихотворения зрителям прочитали тулячки Полина Булычева и Полина Вишнева, а также Светлана Соловьева из Вологды.

5-летняя Света Соловьева выучила стихотворение «Вежливое слово» Эммы Мошковской.

Тулячка Евгения Трухачева — юная циркачка, поэтому ее номер был именно цирковым. А вот талант Софии Бундиной из Тулы — рисование. За несколько минут перед зрителями калейдоскопом предстали десятки работ юной художницы. Это было очень талантливо!

После дефиле в вечерних платьях, на котором все девочки выглядели настоящими сказочными принцессами, жюри определилось с титулами.

В самой маленькой возрастной группе Евгения Трухачева стала «Маленькая Мисс Грация», Полина Булычева — «Маленькая Мисс Подиум», Ульяна Нытова — «Маленькая Мисс Очарование».

Титул «Маленькая Мисс Талант» жюри присудило малышке Мелиссе Абрамовой. Светлана Соловьева увезла в родную Вологду титул «1-я Маленькая вице-мисс Совершенство».



Вика Астахова.

А титул «Маленькая Мисс Совершенство — 2017» выиграла тулячка Виктория Астахова.

В средней возрастной категории титул «Мини Мисс Очарование» получила Ксения Цапко, «Мини Мисс Грация» — Веста Егорова, «Мини Мисс Талант» — София Бундина. Титул «1-я Мини вице-мисс Совершенство» выиграла Алиса Измайлова. А корону самой красивой и талантливой в этой возрастной категории примерила Виктория Чулина из Венева.



Вика Чулина.

Титул «Принцесса Мисс Совершенство — 2017» выиграла тулячка Аделина Кваскова.



Аделина Кваскова.

В старшей группе москвичка Анастасия Дедикова получила титул «Юная Мисс Талант», орловчанка Виктория Продан — «Юная Мисс Очарование». Титул «1-я Юная вице-мисс Совершенство» выиграла Полина Вишнева.



Елизавета Пинк.

А вот титул «Юная Мисс Совершенство» жюри единодушно присудило Лизе Пинк из Новомосковска.

По традиции, жюри тайным голосованием из трех победительниц должно было выбрать одну девочку, которая станет абсолютным триумфатором фестиваля и выиграет Гран-При «Мисс Совершенство — 2017».

После объявления результатов голосования стало очевидно, что лучшей из лучших в этот вечер стала очень талантливая девочка, начинающая певица, музыкант и просто красавица Виктория Чулина из города Венев Тульской области. Поздравляем победительницу!