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В Тулу на молодёжный форум приехали Дмитрий Дибров и Михаил Пореченков
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тулу на молодёжный форум приехали Дмитрий Дибров и Михаил Пореченков

В областном центре молодежи подвели итоги профильных мероприятий 2017 года.

Участников форума приветствовала заместитель председателя правительства Тульской области – министр молодежной политики Юлия Вепринцева. Она зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

«Этот форум – уникальная площадка для обсуждения вопросов, которые сегодня волнуют нашу молодежь. Сегодня здесь – настоящие профессионалы. Руководители молодёжных общественных объединений, волонтеры, представители профсоюзов, совета молодых учёных и военно-патриотических клубов.  На площадках форума вы сможете поделиться ценной и актуальной информацией о проблемах молодежи и способах их решения, обозначить векторы дальнейшей работы в сфере молодежной политики».

В ходе форума были подведены итоги мероприятий уходящего года. Среди них – финал юбилейного Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» и участие тульской делегации во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Делегатам и организаторам поездки Юлия Вепринцева вручила благодарственные письма от Алексея Дюмина.

В дискуссиях форума приняли  участие эксперты молодежной политики, руководители Федерального агентства по делам молодежи. Работали интерактивные площадки, которые, помимо школьников и студентов, посетили почетные гости – телеведущий Дмитрий Дибров и актер Михаил Пореченков.

На сцене форума выступили группа «Jazzophrenia», коллектив барабанщиков concept-show «DRUMATACA», а также известный певец и актер Родион Газманов.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:52 +2
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