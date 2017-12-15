Тульский Росреестр проведёт «горячую линию» по вопросам картографии
Специалисты ведомства расскажут жителям региона о государственном геодезическом надзоре.
Во вторник, 19 декабря, Управлением Росреестра по Тульской области будет организована «горячая линия» по вопросам осуществления государственного геодезического надзора и лицензирования геодезический и картографической деятельности.
На вопросы будет отвечать исполняющий обязанности начальника отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Тульской области Максим Ишутенко.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 47-05-09.
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