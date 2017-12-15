Тульский Росреестр проведёт «горячую линию» по вопросам картографии

Во вторник, 19 декабря, Управлением Росреестра по Тульской области будет организована «горячая линия» по вопросам осуществления государственного геодезического надзора и лицензирования геодезический и картографической деятельности.

На вопросы будет отвечать исполняющий обязанности начальника отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Тульской области Максим Ишутенко.