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Тульский Росреестр проведёт «горячую линию» по вопросам картографии

Тульский Росреестр проведёт «горячую линию» по вопросам картографии

Специалисты ведомства расскажут жителям региона о государственном геодезическом надзоре.

Во вторник, 19 декабря, Управлением Росреестра по Тульской области будет организована «горячая линия» по вопросам осуществления государственного геодезического надзора и лицензирования геодезический и картографической деятельности.

На вопросы будет отвечать исполняющий обязанности начальника отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Тульской области Максим Ишутенко.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 47-05-09.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +1
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