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Тульский Роспотребнадзор выпустил памятку для пассажиров такси

Тульский Роспотребнадзор выпустил памятку для пассажиров такси

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа подлежит лицензированию и регулируется действующим законодательством.

После принятия заказа исполнитель обязан и сообщить его номер потребителю. По прибытии машины пассажиру должны сообщить её номер, марку и цвет, а также данные водителя и время подачи автомобиля.

Если такси не приезжает в назначенное время, пассажир вправе назначить новое время, заказать такси в другой фирме, потребовать уменьшения цены или отказаться от услуги. Маршрут поездки определяет пассажир. По умолчанию водитель обязан двигаться по кратчайшему маршруту.

Плата за поездку определяется либо в фиксированном размере, либо по показателям таксометра в соответствии с утвержденными тарифами. На передней панели машины должна быть размещена следующая информация:

  • полное или краткое наименование организации,
  • условия оплаты,
  • карточка водителя с фотографией,
  • контакты контролирующих органов.

В конце поездки пассажиру выдаётся кассовый чек или квитанция в форме бланка строгой отчетности. Все претензии предъявляются компании-перевозчику по месту её нахождения.

Пассажир вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги. 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 0
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Тульская область

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