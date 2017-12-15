В Тульской области пройдет новогодняя донорская акция

С 18 по 22 декабря в Туле, Новомосковске и Ефремове пройдет акция «С Новым годом, донор!». Цель мероприятия – привлечь внимание жителей региона к донорству и пополнить запасы банка крови перед новогодними праздниками.

Слово «донор» произошло от латинского «donare» – «дарить». Это очень символично, ведь под Новый год принято дарить подарки. Врачи «Тульской областной станции переливания крови» ждут как новых, так и постоянных доноров. Сдать кровь можно по следующим адресам:

Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, телефон: 31-22-63, с 8.00 до 12.30,

Тула, ул. Майская, д. 3, телефон: 48-21-37, с 8.00 до 12.00,

Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-А, телефон: (48762)6-28-67, с 8.00 до 13.00,

Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-Б, телефон: (48741)5-56-10, с 8.00 до 13.00.

При себе нужно обязательно иметь паспорт. В прошлом году в новогодней донорской акции приняли участие более 350 человек, было заготовлено 185 литров крови.