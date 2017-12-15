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В Тульской области пройдет новогодняя донорская акция

В Тульской области пройдет новогодняя донорская акция

Неравнодушные жители региона смогут пополнить банк крови в преддверии праздников.

С 18 по 22 декабря в Туле, Новомосковске и Ефремове пройдет акция «С Новым годом, донор!». Цель  мероприятия – привлечь внимание жителей региона к донорству и пополнить запасы банка крови перед новогодними праздниками.

Слово «донор» произошло от латинского «donare» – «дарить». Это очень символично, ведь под Новый год принято дарить подарки. Врачи «Тульской областной станции переливания крови» ждут как новых,  так и постоянных доноров. Сдать кровь можно по следующим адресам:

  • Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, телефон: 31-22-63, с 8.00 до 12.30,
  • Тула, ул. Майская, д. 3, телефон: 48-21-37, с 8.00 до 12.00,
  • Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-А, телефон: (48762)6-28-67, с 8.00 до 13.00,
  • Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-Б, телефон: (48741)5-56-10, с 8.00 до 13.00.

При себе нужно обязательно иметь паспорт. В  прошлом году в новогодней донорской акции приняли участие более 350 человек, было заготовлено 185 литров крови.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:56 +4
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