новости
новости
Регистрация
ПРОМСВЯЗЬБАНК оштрафован за ущемление прав клиентов

ПРОМСВЯЗЬБАНК оштрафован за ущемление прав клиентов

Банк, не согласившись с решением Управления, обжаловал его в суде.

При проведении плановой проверки в отношении ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Управлением Роспотребнадзора при анализе заключенных с потребителями договоров был выявлен факт включения в них условий, ущемляющих права потребителей по сравнению с нормами законодательства.
 
По результатам проверки в отношении банка было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление с назначением штрафных санкций в размере 10 тыс. рублей.
 
Банк, не согласившись с решением Управления, обжаловал его в суде.
 
Арбитражный суд Москвы установил, что решение административного органа о привлечении к административной ответственности кредитной организации является законным и обоснованным. В связи с этим он отказал в удовлетворении требования банка, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по по Тульской области.
 
Напомним, сегодня стало известно, что Центральный банк ввел временную администрацию в Промсвязьбанке и объявил о его санации. Санация банка возложена на Фонд консолидации банковского сектора, который предоставит Промсвязьбанку ликвидность, чтобы повысить его финансовую устойчивость.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:18 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
Промсвязьбанк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков предупреждают об усилении ветра
Туляков предупреждают об усилении ветра
Роспотребнадзор советует тулякам покупать водку не дешевле 205 рублей за пол-литра
Роспотребнадзор советует тулякам покупать водку не дешевле 205 рублей за пол-литра
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.