ПРОМСВЯЗЬБАНК оштрафован за ущемление прав клиентов

Банк, не согласившись с решением Управления, обжаловал его в суде.

При проведении плановой проверки в отношении ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Управлением Роспотребнадзора при анализе заключенных с потребителями договоров был выявлен факт включения в них условий, ущемляющих права потребителей по сравнению с нормами законодательства.

По результатам проверки в отношении банка было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление с назначением штрафных санкций в размере 10 тыс. рублей.

Банк, не согласившись с решением Управления, обжаловал его в суде.

Арбитражный суд Москвы установил, что решение административного органа о привлечении к административной ответственности кредитной организации является законным и обоснованным. В связи с этим он отказал в удовлетворении требования банка, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по по Тульской области.