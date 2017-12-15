ПРОМСВЯЗЬБАНК оштрафован за ущемление прав клиентов
Банк, не согласившись с решением Управления, обжаловал его в суде.
При проведении плановой проверки в отношении ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Управлением Роспотребнадзора при анализе заключенных с потребителями договоров был выявлен факт включения в них условий, ущемляющих права потребителей по сравнению с нормами законодательства.
По результатам проверки в отношении банка было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление с назначением штрафных санкций в размере 10 тыс. рублей.
Банк, не согласившись с решением Управления, обжаловал его в суде.
Арбитражный суд Москвы установил, что решение административного органа о привлечении к административной ответственности кредитной организации является законным и обоснованным. В связи с этим он отказал в удовлетворении требования банка, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по по Тульской области.
Напомним, сегодня стало известно, что Центральный банк ввел временную администрацию в Промсвязьбанке и объявил о его санации. Санация банка возложена на Фонд консолидации банковского сектора, который предоставит Промсвязьбанку ликвидность, чтобы повысить его финансовую устойчивость.
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