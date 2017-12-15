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Туляков предупреждают об усилении ветра

Туляков предупреждают об усилении ветра

Местами порывы ветра достигнут 13-18 м/с.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сегодня с 21.00 ожидается усиление ветра. Местами порывы достигнут 13-18 м/с.

Также синоптики прогнозируют в Тульской области дождь. Такая погода сохранится на сутки. 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

Рекомендации для населения при сильном ветре:

  1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:27 +1
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