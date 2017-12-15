Роспотребнадзор советует тулякам покупать водку не дешевле 205 рублей за пол-литра

Роспотребнадзор советует внимательно относиться к выбору алкоголя для новогоднего стола.

Чтобы защитить себя и своих близких от отравления, ведомство советует придерживаться следующих правил:

Покупайте алкогольную продукцию только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции в организациях торговли должна быть размещена в доступном для ознакомления месте.

Не приобретайте алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли.

Не покупайте алкоголь в интернете. Это риск для здоровья и жизни.

При выборе алкогольной продукции обращайте внимание на стоимость товара.

Минимальная цена на водку крепостью 40% в рознице должна составлять не менее 205 рублей (за бутылку объемом 0,5 л), минимальная розничная цена на коньяк – 371 рубль (за бутылку объемом 0,5 л).

Обращайте внимание на качество продукции: колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться; при переворачивании бутылки её содержимое не должно вытекать. Внешний вид упаковки: коробка, бутылка, укупорочные средства не должны быть повреждены или деформированы.

Этикетка с информацией о продукте должна плотно прилегать к упаковке (бутылке, коробке), на упаковке (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) должны быть размещены акцизные марки.

Название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке, кроме того, на марке должна содержаться информация об объёмной доле этилового спирта в продукте, объем тары в литрах (дм3), которая должна также совпадать с информацией на этикетке.

Марка должна быть целой без повреждений. На бутылке должна быть нанесена дата розлива, легко читаемая и четкая.

Любые сомнения в качестве алкогольной продукции следует решать в интересах собственного здоровья и отказываться от их употребления.

Также Роспотребнадзор советует употреблять алкоголь в умеренных дозах.