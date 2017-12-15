Роспотребнадзор советует тулякам покупать водку не дешевле 205 рублей за пол-литра
Региональное ведомство опубликовало советы по приобретению и употреблению алкогольной продукции.
Роспотребнадзор советует внимательно относиться к выбору алкоголя для новогоднего стола.
Чтобы защитить себя и своих близких от отравления, ведомство советует придерживаться следующих правил:
- Покупайте алкогольную продукцию только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции в организациях торговли должна быть размещена в доступном для ознакомления месте.
- Не приобретайте алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли.
- Не покупайте алкоголь в интернете. Это риск для здоровья и жизни.
- При выборе алкогольной продукции обращайте внимание на стоимость товара.
Минимальная цена на водку крепостью 40% в рознице должна составлять не менее 205 рублей (за бутылку объемом 0,5 л), минимальная розничная цена на коньяк – 371 рубль (за бутылку объемом 0,5 л).
- Обращайте внимание на качество продукции: колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться; при переворачивании бутылки её содержимое не должно вытекать. Внешний вид упаковки: коробка, бутылка, укупорочные средства не должны быть повреждены или деформированы.
Этикетка с информацией о продукте должна плотно прилегать к упаковке (бутылке, коробке), на упаковке (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) должны быть размещены акцизные марки.
Название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке, кроме того, на марке должна содержаться информация об объёмной доле этилового спирта в продукте, объем тары в литрах (дм3), которая должна также совпадать с информацией на этикетке.
Марка должна быть целой без повреждений. На бутылке должна быть нанесена дата розлива, легко читаемая и четкая.
- Любые сомнения в качестве алкогольной продукции следует решать в интересах собственного здоровья и отказываться от их употребления.
Также Роспотребнадзор советует употреблять алкоголь в умеренных дозах.