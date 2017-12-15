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Миллиардер Герман Клименко хочет построить в Донском ферму для майнинга

Миллиардер Герман Клименко хочет построить в Донском ферму для майнинга

Советник Владимира Путина считает, что стоимость электроэнергии в Тульской области способствует развитию криптовалютного бизнеса.

Миллиардер, владелец компании LiveInternet, создатель MediaMetrics и советник Президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко задумывается о строительстве в Донском фермы для майнинга. Об этом он написал в своём профиле на Facebook.

По его мнению, при стоимости электричества по 3,5 рубля за киловатт, «криптовалютные миллиардеры» могут неплохо заработать. 

справка myslo

Майнинг – процесс получение криптовалюты (биткоинов). Заключается в генерировании отдельных частей биткоина посредством выстраивания хэша. Эффективность майнинга напрямую зависит от мощности компьютеров и видеокарт. Работа фермы для майнинга – непрерывный процесс, связанный с большим потреблением электроэнергии.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:11 −2
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Люди
Герман Клименко
Место
Тульская областьДонской

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