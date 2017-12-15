Миллиардер Герман Клименко хочет построить в Донском ферму для майнинга

Миллиардер, владелец компании LiveInternet, создатель MediaMetrics и советник Президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко задумывается о строительстве в Донском фермы для майнинга. Об этом он написал в своём профиле на Facebook.

По его мнению, при стоимости электричества по 3,5 рубля за киловатт, «криптовалютные миллиардеры» могут неплохо заработать.

справка myslo

Майнинг – процесс получение криптовалюты (биткоинов). Заключается в генерировании отдельных частей биткоина посредством выстраивания хэша. Эффективность майнинга напрямую зависит от мощности компьютеров и видеокарт. Работа фермы для майнинга – непрерывный процесс, связанный с большим потреблением электроэнергии.