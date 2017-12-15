Тульские стоматологи 16 декабря проведут день открытых дверей
Попасть на приём к специалистам и пройти профилактический осмотр можно будет без предварительной записи.
В субботу, 16 декабря, в Тульской областной стоматологической поликлинике и ее филиалах пройдет День открытых дверей.
Все желающие смогут пройти профилактический осмотр и получить консультацию стоматолога. Кроме того, посетители смогут обследоваться на аппарате АФС, который позволяет на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания полости рта.
Врачи ждут пациентов с 9 до 15 часов по следующим адресам:
- Тула, улица Кутузова, 35-А,
- Щекино, улица Пионерская, 36-А,
- Донской, микрорайон Центральный, улица Новая, 70.
При себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
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