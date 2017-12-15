Тульские стоматологи 16 декабря проведут день открытых дверей

Попасть на приём к специалистам и пройти профилактический осмотр можно будет без предварительной записи.

В субботу, 16 декабря, в Тульской областной стоматологической поликлинике и ее филиалах пройдет День открытых дверей.

Все желающие смогут пройти профилактический осмотр и получить консультацию стоматолога. Кроме того, посетители смогут обследоваться на аппарате АФС, который позволяет на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания полости рта.

Врачи ждут пациентов с 9 до 15 часов по следующим адресам:

Тула, улица Кутузова, 35-А,

Щекино, улица Пионерская, 36-А,

Донской, микрорайон Центральный, улица Новая, 70.

При себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.