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Тульские участники проекта «Не молчи» побывали в аквапарке в Серпухове

Тульские участники проекта «Не молчи» побывали в аквапарке в Серпухове

Для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, организовали поездку.

13 декабря семьи из проекта «Не молчи» посетили аквапарк в Серпухове. 
Напомним, в ноябре прошлого года девять семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии, уже ездили туда и получили массу положительных эмоций. 

В этот раз в поездке участвовали 22 семьи. Для них руководство аквапарка сделало льготный безлимитный входной билет. Транспортные услуги оплатила неравнодушная тулячка Юлия Учасова. Она уже не первый раз помогает детям и проекту «Не молчи». 

Руководитель проекта Евгений Макалов прокомментировал это событие: 

- Утром полный автобус отправился в Московскую область в Серпухов. Мы выбрали именно этот аквапарк, так как он находится ближе всех к Туле и подходит для наших семей. Выбирая маршрут, прекрасно понимаю, что дети с особенностями развития не все могут переносить дальние поездки. Автобус всегда заказываем комфортабельный и отвечающий всем мерам безопасности.

Поездка получилось легкой, в пути дети смотрели мультфильмы, поэтому расстояние в 90 км оказалось незаметными. Родители и их дети пребывали в настоящем восторге и попросили чаще организовывать подобные поездки. Очень надеюсь, что и в нашем городе появится аквапарк. 

мнение родителей

Татьяна К.:

- Спасибо за потрясающий день! Эмоции переполняют. Ребенок в таком восторге, что не передать словами. После водных процедур такой релакс души и тела. Спасибо!

Людмила Д.:

- Огромное спасибо за кусочек лета в декабре. Все было прекрасно организовано. 

Светлана Я.:

- Спасибо огромное, эмоции переполняют! Дочка в восторге и мама тоже. 

Марина М.:

- Мне тоже хочется поблагодарить. У нас вообще первая поездка с коллективом.Такой восторг, словами не передать! Спасибо вам огромное.

Людмила В.:

- Большое спасибо за поездку. Нам очень понравилось. Дочка первый раз была в аквапарке и осталась под впечатлением. Уже спрашивает когда еще поедем. 

Наталья Л.:

- Организация мероприятия, как всегда, отличная! Ребенок в этот раз был более раскрепощен в воде и просился на большую горку, хоть я и сама на них боюсь кататься.

Татьяна Х.:

- Спасибо! Все было очень круто. Нашим деткам, да и нам тоже, такие впечатления крайне необходимы! Мы для себя открыли новое место отдыха, будем теперь ездить всей семьёй. 

Ирина К.:

- Спасибо огромное за организацию мероприятия! Детям очень понравилось, даже не хотели уезжать. Море удовольствия и эмоций! Такие мероприятия нужны и важны для наших детей. 

Екатерина К.:

- Спасибо, спасибо, спасибо! Мы вернулись домой очень довольные. Получили море эмоций и радости. Очень понравилось, что ездили такой большой и теплой компанией.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:56 +7
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