Тульские заключенные рассказали о любви

Фото УФСИН по Тульской области.

В исправительных колониях Тульской области прошли заключительные концерты 2-го этапа смотра-конкурса художественной самодеятельности среди осужденных.

По мнению жюри, тема конкурса «Если в сердце живет любовь» была полностью раскрыта в выступлениях всех коллективов.

Внимания со стороны жюри удостоилась исправительная колония №6. Администрация и коллектив художественной самодеятельности осужденных этого учреждения проделали большую работу, творчески подошли не только к составлению концертной программы, которая отличалась разнообразием номеров и большим количеством участников, но и к оформлению сцены клуба.

Несомненными лидерами в организации работы кружка художественной самодеятельности на сегодняшний день являются ИК-1 и ИК-4.

На протяжении ряда лет творческие коллективы учреждений показывают стабильно высокий уровень мастерства.

Обширная тематика смотра-конкурса дала возможность выступающим проявить творческие способности не только в привычных жанрах, но и поэкспериментировать с новыми формами. В программе звучали как известные песни, так и авторские произведения. Действие артистов не ограничивалось только сценой, а переносилось и в зрительный зал.

Члены жюри присудили победу коллективу художественной самодеятельности ИК-1. Второе место досталось ИК-4, замыкает тройку лидеров творческий коллектив ИК-5.