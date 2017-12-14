Бюджет на Тульской области на 2018 год принят в окончательном чтении

14 декабря внесенный региональным правительством бюджет Тульской области на 2018 год и плановый период двух последующих лет был принят в окончательном чтении Тульской областной Думой.

По словам министра финансов Тульской области Владимира Юдина, порядка 73% средств бюджета будут направлены на социальную сферу.

В частности, на финансирование таких крупных проектов, как строительство новых корпусов детской областной клинической больницы и перинатального центра. Большое внимание уделено сфере образования.

«По решению губернатора Алексея Дюмина, ежегодно предусматривается выделение 150 млн рублей на создание новых мест в детских садах», — сказал Владимир Юдин.

Министр сообщил, что будет продолжен проект строительства Домов культуры на селе. Всего планируется создать или отремонтировать свыше 50 подобных объектов.

Получит развитие и проект «Народный бюджет». Средства на его реализацию будут увеличены до полумиллиарда рублей в год.

Владимир Юдин также заявил, что по решению губернатора в следующем году на региональном уровне будет продолжена программа переселения из аварийного жилья. Правительство области выделит на эти цели 500 млн рублей.