Сотрудники тульского минстроя проведут приём граждан

Задать вопрос в режиме видеоконференции смогут жители всех муниципальных образований области.

В среду, 27 декабря, в 10.00, состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олегом Дючковым и начальником отдела жилищного строительства Юлией Меркуловой.

Они ответят на вопросы туляков, связанные с организацией тепло- и водоснабжения, водоотведения, расскажут о ходе региональной программы капремонта и реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Также в ходе приёма будут рассмотрены вопросы расчетов за жилищно-коммунальные услуги, реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья, газификации населенных пунктов и обеспечения жильём молодых семей.