Археологи обнаружили в центре Тулы древнее сооружение

Фото Алексея Пирязева.

По одной из версий, это могут быть остатки торговых рядов.

Во время работ на Крестовоздвиженской площади, в самом начале ул. Металлистов (напротив здания банка) рабочие наткнулись на древнее сооружение. Археологи занялись обследованием места.

Среди остатков деревянного строения были обнаружены остатки изразцов печей, глиняная посуда, столовые приборы и другие предметы обихода древних жителей Тулы.

Также группа липецких археологов обнаружила под землей древние погреба (на фото).

По одной из версий, обнаруженный комплекс зданий вполне мог быть частью торговых рядов.