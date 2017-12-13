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Археологи обнаружили в центре Тулы древнее сооружение
Фото Алексея Пирязева.

Археологи обнаружили в центре Тулы древнее сооружение

По одной из версий, это могут быть остатки торговых рядов.

Во время работ на Крестовоздвиженской площади, в самом начале ул. Металлистов (напротив здания банка) рабочие наткнулись на древнее сооружение. Археологи занялись обследованием места.

Среди остатков деревянного строения были обнаружены остатки изразцов печей, глиняная посуда, столовые приборы и другие предметы обихода древних жителей Тулы.

Также группа липецких археологов обнаружила под землей древние погреба (на фото).

По одной из версий, обнаруженный комплекс зданий вполне мог быть частью торговых рядов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:30 +11
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