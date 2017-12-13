Фото Алексея Пирязева.
Археологи обнаружили в центре Тулы древнее сооружение
По одной из версий, это могут быть остатки торговых рядов.
Во время работ на Крестовоздвиженской площади, в самом начале ул. Металлистов (напротив здания банка) рабочие наткнулись на древнее сооружение. Археологи занялись обследованием места.
Среди остатков деревянного строения были обнаружены остатки изразцов печей, глиняная посуда, столовые приборы и другие предметы обихода древних жителей Тулы.
Также группа липецких археологов обнаружила под землей древние погреба (на фото).
По одной из версий, обнаруженный комплекс зданий вполне мог быть частью торговых рядов.
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