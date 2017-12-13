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Юные музыканты из Епифани получили новые инструменты
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Юные музыканты из Епифани получили новые инструменты

Они были приобретены за счёт средств фонда развития Тульской области «Перспектива».

В Центре культурного развития «Верховье Дона» в Епифани состоялся праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине освобождения Кимовского района от немецко-фашистских захватчиков.

В рамках мероприятия выездному классу Кимовской детской школы искусств фондом развития Тульской области «Перспектива» по инициативе главы региона Алексея Дюмина были презентованы музыкальные инструменты.

Ребята получили новые скрипки, балалайку, домру, баян, аккордеон и гитару. Юных музыкантов и зрителей концерта приветствовала руководитель Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева. Она отметила, что по инициативе главы региона фондом развития «Перспектива» реализуется немало проектов по разным направлениям:

Музыкальные инструменты позволят приобщиться к музыке и тем, кто профессионально будет заниматься исполнительством, и тем, кто реализует себя на другом поприще.

В концертной программе прозвучал рассказ об исторических достопримечательностях старинной Епифани, военных страницах истории поселка и его талантливых жителях.

Украшением вечера стал концерт учащихся и преподавателей Кимовской детской школы искусств, которые исполнили классические и современные музыкальные произведения.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +2
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