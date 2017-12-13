Прокурор Тульской области назвал работу правоохранительных органов «недостаточной»
Об этом Александр Козлов заявил на координационном совещании по выполнению Национального плана противодействия коррупции.
В прокуратуре Тульской области руководители правоохранительных органов подвели итоги антикоррупционной деятельности за 2017 год.
За девять месяцев года суды Тульской области вынесли обвинительный приговор по 57 уголовным делам, осуждено 66 человек.
Однако этот результат главный прокурор области назвал недостаточным:
Александр Козлов
- По материалам прокурорских проверок было возбуждено 11 уголовных дел. Установленный материальный ущерб по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, направленным в суд, составил свыше 102 млн рублей, на досудебной стадии уголовного судопроизводства ущерб возмещён на сумму 1,187 млн. Рублей. При этом по 10 уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, направленным в суд, наложен пост на имущество обвиняемых на общую сумму 108 млн.руб. При этом остаётся недостаточной работа правоохранительных органов. В ряде районов не было проведено ни одного антикоррупционного совещания. Не всегда руководителям органов предварительного следствия используются представленные законом полномочия, направленные на обеспечение разумного срока уголовного судопроизводства, а также пресечение случаев волокиты необоснованного затягивания расследования, существо затрудняющихся реализацию лицами, вовлечёнными в уголовное судопроизводство, прав на доступ к правосудию. Вызывает обеспокоенность длительное невозобновление следствия, в особенности по уголовным делам небольшой и средней тяжести.
Кроме того о выполнении программы высказались председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов и главный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов.
Сергей Харитонов
- Сейчас нет ни одного отклонённого закона, предложенного депутатами. Наше сотрудничество с правоохранительными органами нужно продолжать. Для нас архиважно это взаимодействие, например, заполнение деклараций депутатами. Мы все проходим эту процедуру, потому что считаем, что отправная точка исполнения всех законов — это соблюдение их на местах. Для нас это очень важно!
Анатолий Симонов
-9 лет назад в России был принят закон о противодействии коррупции. В нашем регионе правоохранительными органами осуществляется ряд мероприятий, направленный на предупреждение и пресечение такого рода преступлений. По возмещению ущерба наш регион занимает в ЦФО второе место.