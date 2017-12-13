Прокурор Тульской области назвал работу правоохранительных органов «недостаточной»

- По материалам прокурорских проверок было возбуждено 11 уголовных дел. Установленный материальный ущерб по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, направленным в суд, составил свыше 102 млн рублей, на досудебной стадии уголовного судопроизводства ущерб возмещён на сумму 1,187 млн. Рублей. При этом по 10 уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, направленным в суд, наложен пост на имущество обвиняемых на общую сумму 108 млн.руб. При этом остаётся недостаточной работа правоохранительных органов. В ряде районов не было проведено ни одного антикоррупционного совещания. Не всегда руководителям органов предварительного следствия используются представленные законом полномочия, направленные на обеспечение разумного срока уголовного судопроизводства, а также пресечение случаев волокиты необоснованного затягивания расследования, существо затрудняющихся реализацию лицами, вовлечёнными в уголовное судопроизводство, прав на доступ к правосудию. Вызывает обеспокоенность длительное невозобновление следствия, в особенности по уголовным делам небольшой и средней тяжести.