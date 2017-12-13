Через неделю в Туле начнут работу ёлочные базары

Ёлки и сосны будут привозить из Калуги, Рязани и Перми.

С 20 декабря в Туле начнут работу ёлочные базары. У них будет единое цветовое и стилистическое оформление. Для удобства жителей на каждой площадке предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала.

Площадки будут работать по 31 декабря. Ёлки и сосны привезут из Калуги, Рязани и Перми.

Всего в Туле будет работать 41 ёлочный базар. Площадки по продаже хвойных деревьев будут открыты во всех территориальных округах:

Пролетарский территориальный округ — 11 площадок;

Центральный территориальный округ — 10 площадок;

Зареченский территориальный округ — шесть площадок;

Советский территориальный округ — восемь площадок;

Привокзальный территориальный округ — шесть площадок.

Адреса размещения торговых объектов можно посмотреть здесь.

Отметим, что за несанкционированную торговлю предусмотрены штрафные санкции: