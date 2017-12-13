Через неделю в Туле начнут работу ёлочные базары
Ёлки и сосны будут привозить из Калуги, Рязани и Перми.
С 20 декабря в Туле начнут работу ёлочные базары. У них будет единое цветовое и стилистическое оформление. Для удобства жителей на каждой площадке предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала.
Площадки будут работать по 31 декабря. Ёлки и сосны привезут из Калуги, Рязани и Перми.
Всего в Туле будет работать 41 ёлочный базар. Площадки по продаже хвойных деревьев будут открыты во всех территориальных округах:
- Пролетарский территориальный округ — 11 площадок;
- Центральный территориальный округ — 10 площадок;
- Зареченский территориальный округ — шесть площадок;
- Советский территориальный округ — восемь площадок;
- Привокзальный территориальный округ — шесть площадок.
Адреса размещения торговых объектов можно посмотреть здесь.
Отметим, что за несанкционированную торговлю предусмотрены штрафные санкции:
- за самовольную установку объектов мелкорозничной торговли — штраф от 2500 до 5000 рублей на граждан, и от 5000 до 7000 рублей на должностных лиц;
- за торговлю в неустановленных местах — штраф в размере от 1000 до 5000 рублей на граждан и от 5000 до 10000 рублей на должностных лиц.
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