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Через неделю в Туле начнут работу ёлочные базары

Через неделю в Туле начнут работу ёлочные базары

Ёлки и сосны будут привозить из Калуги, Рязани и Перми.

С 20 декабря в Туле начнут работу ёлочные базары. У них будет единое цветовое и стилистическое оформление. Для удобства жителей на каждой площадке предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала.

Площадки будут работать по 31 декабря. Ёлки и сосны привезут из Калуги, Рязани и Перми.

Всего в Туле будет работать 41 ёлочный базар. Площадки по продаже хвойных деревьев будут открыты во всех территориальных округах:

  • Пролетарский территориальный округ — 11 площадок;
  • Центральный территориальный округ — 10 площадок;
  • Зареченский территориальный округ — шесть площадок;
  • Советский территориальный округ — восемь площадок;
  • Привокзальный территориальный округ — шесть площадок.

Адреса размещения торговых объектов можно посмотреть здесь.

Отметим, что за несанкционированную торговлю предусмотрены штрафные санкции:

  • за самовольную установку объектов мелкорозничной торговли — штраф от 2500 до 5000 рублей на граждан, и от 5000 до 7000 рублей на должностных лиц;
  • за торговлю в неустановленных местах — штраф в размере от 1000 до 5000 рублей на граждан и от 5000 до 10000 рублей на должностных лиц.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:30 +4
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