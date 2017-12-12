В тульской «Пятерочке» нашли некачественный алкоголь
Управление Роспотребнадзора пресекло реализацию некачественной алкогольной продукции.
Роспотребнадзор по поручению Правительства Российской Федерации проводит внеплановые проверки в отношении субъектов предпринимательства, осуществляющих оборот алкогольной продукции.
С 17 октября 2017 г. Управлением Роспотребнадзора по Тульской области проверена 71 организация торговли и общественного питания, осуществляющая оборот алкогольной продукции, в том числе организации оптовой торговли.
В ходе проверок забраковано 14 партий алкогольной продукции объемом 40 литров.
За нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции возбуждено 56 дел об административном правонарушении, в том числе 14 в отношении юридических лиц.
Недоброкачественная алкогольная продукция выявлена в том числе в магазине «Пятерочка» (АО «ТД «Перекресток»).
Всего исследовано 58 проб алкогольной продукции по показателям безопасности и качества, из которых 6 проб не соответствовали требованиям нормативной документации:
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российский коньяк пятилетний «Черноморский 5 звездочек», изготовитель ООО «Родник и К» Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.17, дата розлива 08.07.17г. (по органолептическим показателям);
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коньяк трехлетний «Древняя вершина», изготовитель ООО НПП «Виски России» Республика Дагестан, Кизлярский район, с. Мирное, дата розлива 14.04.14г. (по органолептическим показателям);
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«Грузинский коньяк» возраст 5 лет серия МУЗАРАДИ, изготовитель АО «Котехи-Гурджаанский винозавод» Гурджаани (наличие осадка);
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армянский коньяк «Дживан» трехлетний, изготовитель ООО «Авшарский винный завод» Армения, Араратский район, с. Авшар, дата розлива 07.11.14г. (наличие осадка);
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Российский коньяк пятилетний «Бестужев» классик, изготовитель ЗАО «Игристые вина г. Санкт-Петербург», дата розлива 13.07.15 г. (наличие осадка);
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вино игристое белое сладкое «Комплимент», дата розлива 14.04.14 г., изготовитель ЗАО «Игристые вина г. Санкт-Петербург» (наличие осадка).