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В тульской «Пятерочке» нашли некачественный алкоголь

В тульской «Пятерочке» нашли некачественный алкоголь

Управление Роспотребнадзора пресекло реализацию некачественной алкогольной продукции.

Роспотребнадзор по поручению Правительства Российской Федерации проводит внеплановые проверки в отношении субъектов предпринимательства, осуществляющих оборот алкогольной продукции.

С 17 октября 2017 г. Управлением Роспотребнадзора по Тульской области проверена 71 организация торговли и общественного питания, осуществляющая оборот алкогольной продукции, в том числе организации оптовой торговли.

В ходе проверок забраковано 14 партий алкогольной продукции объемом 40 литров.

За нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции возбуждено 56 дел об административном правонарушении, в том числе 14 в отношении юридических лиц.

Недоброкачественная алкогольная продукция выявлена в том числе в магазине «Пятерочка» (АО «ТД «Перекресток»).

Всего исследовано 58 проб алкогольной продукции по показателям безопасности и качества, из которых 6 проб не соответствовали требованиям нормативной документации:

  • российский коньяк пятилетний «Черноморский 5 звездочек», изготовитель ООО «Родник и К» Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.17, дата розлива 08.07.17г. (по органолептическим показателям);

  • коньяк трехлетний «Древняя вершина», изготовитель ООО НПП «Виски России» Республика Дагестан, Кизлярский район, с. Мирное, дата розлива 14.04.14г. (по органолептическим показателям);

  • «Грузинский коньяк» возраст 5 лет серия МУЗАРАДИ, изготовитель АО «Котехи-Гурджаанский винозавод» Гурджаани (наличие осадка);

  • армянский коньяк «Дживан» трехлетний, изготовитель ООО «Авшарский винный завод» Армения, Араратский район, с. Авшар, дата розлива 07.11.14г. (наличие осадка);

  • Российский коньяк пятилетний «Бестужев» классик, изготовитель ЗАО «Игристые вина г. Санкт-Петербург», дата розлива 13.07.15 г. (наличие осадка);

  • вино игристое белое сладкое «Комплимент», дата розлива 14.04.14 г., изготовитель ЗАО «Игристые вина г. Санкт-Петербург» (наличие осадка).

сегодня, в 16:47 +1
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