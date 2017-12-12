В тульской «Пятерочке» нашли некачественный алкоголь

Роспотребнадзор по поручению Правительства Российской Федерации проводит внеплановые проверки в отношении субъектов предпринимательства, осуществляющих оборот алкогольной продукции.

С 17 октября 2017 г. Управлением Роспотребнадзора по Тульской области проверена 71 организация торговли и общественного питания, осуществляющая оборот алкогольной продукции, в том числе организации оптовой торговли.

В ходе проверок забраковано 14 партий алкогольной продукции объемом 40 литров.

За нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции возбуждено 56 дел об административном правонарушении, в том числе 14 в отношении юридических лиц.

Недоброкачественная алкогольная продукция выявлена в том числе в магазине «Пятерочка» (АО «ТД «Перекресток»).

Всего исследовано 58 проб алкогольной продукции по показателям безопасности и качества, из которых 6 проб не соответствовали требованиям нормативной документации: