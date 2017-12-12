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Главную ёлку Тулы откроет Дед Мороз из Великого Устюга
Фото Алексея Пирязева.

Главную ёлку Тулы откроет Дед Мороз из Великого Устюга

Открытие главной ёлки города состоится 19 декабря с 18.00 до 21.00.

Заместитель главы администрации Тулы Надежда Токовая рассказала журналистам, какая программа ждет жителей города в новогодние праздники.

- На сегодняшний день завершено оформление города к Новому году. Поздравления тулякам размещены на рекламных щитах и сити-форматах и транслируются на видеоэкранах. В этом году особое внимание уделено оформлению скверов. Так, в сквере «Тульское чаепитие» открыта новая детская площадка в стиле филимоновской игрушки, у Тульского драматического театра установлены новая ёлка и новогодняя светящаяся фигура, у здания Государственного архива на пр. Ленина появились 3D-подарок и звезда. Новогодней иллюминацией украшены все территориальные округа города.

Центром новогодних гуляний для туляков и гостей города станет площадь Ленина.

Здесь установлена аллея световых деревьев, для детей и взрослых расположены многочисленные фотозоны, главная ёлка города украшена новыми игрушками и тульскими брендами, каток, который уже успел стать одним из самых любимых зимних развлечений горожан, продолжит свою работу до 1 марта 2018 года. Вход на главную площадь города украсит праздничная арка длиной 29 метров и высотой 13 метров.

Открытие главной елки города состоится 19 декабря с 18.00 до 21.00 с участием Деда Мороза из Великого Устюга. В этот день по проспекту Ленина пройдет легкоатлетический забег тульских Дедов Морозов. В разгар программы открытия туляки увидят огненное шоу на льду и праздничный фейерверк, продолжится праздничный вечер молодежной дискотекой на коньках.

А уже с 20 декабря в Туле начнутся новогодние утренники, спектакли, концерты, сказки для юных горожан. Всего будет проведено более 350 мероприятий, в которые примут участие более 50 000 детей.

В канун Нового года юных туляков традиционно ждут подарки. С 23 по 27 декабря в Городском концертном зале, Центре культуры и досуга, а также культурно-досуговом объединении состоятся губернаторские ёлки, ёлки главы муниципального образования и главы администрации города Тулы. На этих мероприятиях планируется вручить более 4000 подарков. Также при поддержке предпринимателей города традиционно будут проходить поздравления на дому детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них подготовлено 925 новогодних сладких подарков.

Открытие новогодних ёлок во всех районах Тулы пройдет до 27 декабря.

В этом году в городе установлено 68 символов праздника, 22 из них — на территории Ленинского района. На сегодняшний день в городе функционируют две ледовые площадки: в Заречье и на площади Ленина. В ближайшее время в городе планируется залить 20 катков и хоккейных площадок.

В городе в третий раз проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление. Традиционно работы участников оцениваются в трех номинациях. Подать заявку можно до 14 декабря. Итоги специальная комиссия администрации города подведет до 21 декабря.

Массовые гулянья, игровые программы и спортивные состязания под открытым небом пройдут в парках культуры и отдыха и парковых зонах учреждений культуры.

В период зимних каникул на территориях, благоустроенных по приоритетной программе «Формирование современной городской среды», будет реализован новый всероссийский проект «Выходи гулять». В рамках проекта Молодежные центры и Дома культуры города Тулы будут проводить развлекательные и спортивно-игровые программы на свежем воздухе.

Праздничная программа и фейерверк в Новогоднюю ночь традиционно пройдут на 10 площадках Ленинского района.

Для всех желающих встретить Новый год на главной площади Тулы 31 декабря с 23.00 до 03.00 1 января будет организована обширная программа. У главной елки города пройдут традиционные русские забавы, будет работать караоке-клуб, ледорубы на глазах туляков создадут скульптуры, все желающие смогут прокатиться на собачьих упряжках или поводить большой хоровод вокруг главной елки города, поучаствовать в программе «Угощение по-тульски» и многое другое. Новогоднее обращение Президента России Владимира Путина будет транслироваться на больших экранах.

Туляков и гостей города ждёт дискотека на катке и праздничный концерт тульских исполнителей и звезд российской эстрады.

С 1 по 7 января на площади Ленина пройдут развлекательные интерактивные программы для детей, новогодние спектакли, дискотеки, будет работать зимний кинотеатр.

7 января пройдет закрытие новогодних праздников. Туляков ждёт рождественская сказка, яркое шоу, интерактивная интермедия, игры, конкурсы, в финале программы — рождественский фейерверк.

- Все вопросы безопасности согласованы с сотрудниками УМВД и МЧС России по Тульской области, — подчеркнула Надежда Токовая.

Сюжет: Новый год - 2018
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сегодня, в 14:35, 10 790 0
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:51 +1
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