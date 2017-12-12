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19 декабря из-за открытия ёлки в Туле общественный транспорт изменит схему движения
Фото из архива Myslo

19 декабря из-за открытия ёлки в Туле общественный транспорт изменит схему движения

Подробнее – в нашей статье.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы информирует, что в связи с открытием новогодней ёлки 19 декабря будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

  • с 8.00 до 22.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;
  • с 12.00 до 18.00 по пр. Ленина на участке от ул. Пушкинской до площади Ленина.

Также в этот день на период проведения праздничного фейерверка с 17.00 до 22.00 будет ограничено движение транспортных средств по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской.

Движение всех видов транспорта будет ограничено с 16.00 до 18.00. В это время пройдет забег Дедов Морозов по пр. Ленина от ул. Пушкинской до центральной площади и по ул. Советской на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Тургеневской.

Движение общественного транспорта будет осуществляться по измененным схемам:

 

Автобусы:

м-та

Наименование маршрута

Схема движения

1

Горельские выселки –

Кладбище № 3

ул. Ключевая – Московское шоссе - ул. Октябрьская – ул. Советская - ул. Демонстрации – ул. Дм. Ульянова – пл. им. 50-й Армии – ул. Болдина – ул. Станиславского – кладбище № 3 – ул .Станиславского – ул. Болдина – пл. им. 50-й Армии – ул. Дм. Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Лейтейзена – Красноармейский пр. – далее по маршруту

3

Суворовское училище – пл. Победы – Суворовское училище

Восточный обвод - ул. Рязанская – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская – Демидовская плотина – далее по маршруту

11

18 проезд -

Пос .Октябрьский – Завод РТИ

Пос. Октябрьский – пл. Восстания - ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – ул. Первомайская - Дм. Ульянова – пл. им. 50-й Армии – ул. Болдина – ул. Макаренко – завод РТИ - ул. Макаренко - ул. Болдина - пл. им. 50-й Армии – ул. Дм. Ульянова - ул. Первомайская - ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – далее по маршруту

12

Птицефабрика «Тульская» -

Завод РТИ

Веневское шоссе – ул. Индустриальная – ул. Каракозова – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – Демидовская плотина – ул. Советская – ул. Демонстрации - ул. Дм. Ульянова – пл. им. 50-й Армии – ул. Болдина - ул. Макаренко – завод РТИ - ул. Макаренко - ул. Болдина - пл. им. 50-й Армии - Дм. Ульянова - ул. Демонстрации – ул. Лейтейзена – Красноармейский пр. – ул. Советская – Демидовская плотина - далее по маршруту

13

Московский в-л –

ПАО «Тулачермет»

ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская – Демидовская плотина – ул. Пролетарская – ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского

13А

Московский в-л –

пос. Петелино

ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - Демидовская плотина – ул. Пролетарская – ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - пос. Петелино

16

Областной роддом – Московский вокзал

Областной роддом – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – Площадка – Демидовская плотина – Московский вокзал – Демидовский путепровод – ул. К. Маркса – далее по маршруту

18

ул. Ген. Маргелова – Новомедвенский проезд (Технопарк)

ул. Генерала Маргелова - пр-т Ленина - ул. 9 Мая – ул. Макаренко – ул. Болдина – пл. им. 50-й Армии – ул. Дм. Ульянова - Красноармейский пр. – ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - Новомедвенский пр-д

24

М.Гончары – ПАО «Тулачермет»

ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова (Театральный переулок) - ул. Доктора Гумилевской - ул. Новотульская

25

пос. Скуратово (пос.Угольный) – Областной онкодиспансер

Онкодиспансер – пл. Восстания – ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр. Ленина - пос. Скуратово (пос. Угольный) – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – Демидовская плотина – далее по маршруту

27А

Пос. Скуратово ( пос. Северный) – пос. Плеханово

пос. Плеханово – пл. Восстания - ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр. Ленина - пос. Скуратово (пос. Северный) – пр. Ленина - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская – далее по маршруту

28

Пос. Косая Гора – ПАО «Тулачермет»

пос. Косая Гора – пр. Ленина – ул. Первомайская - ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – Демидовская плотина – ул. К. Маркса – ПАО «Тулачермет» – Демидовская плотина- пл. Восстания – ул. Демонстрации - ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр. Ленина – далее по маршруту

28А

Ст. Металлург –

ПАО «Тулачермет»

пос. Косая Гора – пр. Ленина – ул. Первомайская - ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – Демидовская плотина – ул. К. Маркса – ст. Металлург – Демидовская плотина - пл. Восстания – ул. Демонстрации - ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр. Ленина – далее по маршруту

44

Пос. Рождественский - Площадка

ул. Пролетарская – Демидовская плотина - ул. Октябрьская - Московское шоссе

 

Автолайны:


м-та

Наименование маршрута

Схема движения

  

4

пос. Михалково –

ПАО "Тулачермет"

ул. Колхозная – 1-й Лихвинский пр-д. - Китаевский пр-д - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова - (Театральный пер.) - ул. Доктора Гумилевской

  

9

ул. Железнодорожная -ул. Токарева - Платоновский лес

ул. Железнодорожная-ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Оружейная -ул. Болдина - пр. Ленина – ул. Ген. Маргелова

  

12/15

д. Морозовка – ст. "Металлург" –

База №10 (Мясново)

д. Морозоака - ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – Демидовская плотина - ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – ул. Одоевское шоссе - ул. Болотова – ул. Кабакова- ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова –Одоевское шоссе

  

15

з-д РТИ – пос. Иншинский – пос. 12 лет Октября

ул. Оружейная - ул. Болдина - пр-т Ленина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - ул. Болотова - ул. Кабакова - ул. Тихмянова - 18-ый проезд (ул. Полюсная) - ул. Маршала Жукова - Одоевское шосссе - ул. Лесная (Мыза) -Одоевское шоссе - ул. Шоссейная - пос. Иншинский - а/д Р132 - пос. 12 лет Октября - с-з Ударник

  

17

пос. Западный-пос. Южный (пос. Скуратово) - Детская областная больница-

Гор. б-ца № 9

пос. Западный - ул. Автомобилистов - пос. Южный - ул. Скуратовская - пр. Ленина –ул. 9 Мая– ул. Болдина–ул. Дм. Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская -ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова –ул. Вильямса – ул. Майская - ул. Бондаренко – Новомедвенский пр-д

  

30

пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал

пос. Озерный - ул. Станционная -пос. Западный - ул. Октябрьская - пос. Южный - ул. Автомобилистов - (ул. Володарского (пос. Трудовой - пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд)- ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская

  

32

ул. Ушинского –

Гарнизонный проезд

ул. Ушинского - проезд М. Расковой–ул. Вильямса - ул. Майская – (ул. Бондаренко) – Новомедвенский проезд – ул. Кирова - ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Демидовская плотна– ул. Октябрьская – ул. Большая - Гарнизонный проезд

  

33

д. Высокое -Щегловская засека - пос. Косая Гора -д. Судаково

д. Высокое - Щегловская засека – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – (ул.К .Маркса) –Демидовская плотина - ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Оружейная – ул. Болдина - пр. Ленина – Щекинское шоссе - Орловское шоссе – ул. Демешковская – ул. М. Горького –ул. Ген. Горшкова – ул. Школьная – ул. Дзержинского- д. Рвы

  

34

пос.Косая Гора - пос.Октябрьский – Птицефабрика «Тульская»

ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе. - пр. Ленина – ул.Болдина – ул. Оружейная - ул. Ф.Энгельса -ул. Советская – ул. Октябрьская –ул. Карпова - Веневское ш.

  

35

ст. Козлова Засека–

пос. Михалково

ул. Л. Толстого - ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская - ул. Киреевская - Щекинское шоссе – ул. 9 Мая – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Тихмянова - 18-й проезд (ул. Полюсная) - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - пос. Михалково

  

37

Московский в-л –

Кладбище №3

ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская – ул. Ф.Энгельса – ул. Первомайская -пр. Ленина - ул. Станиславского - Городской переулок - ул. Рязанская - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского

  

40К

Завод РТИ –

д. Бежка

ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина - ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова– ул. Газовая – ул. П. Морозова – Епифанское шоссе –д. Бежка

  

42

пос. Плеханово - Московский вокзал - пос. Плеханово

ул. Заводская - ул. Красноармейская - Алексинское шоссе - ул. М. Горького - ул. Октябрьская –-ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького - Алексинское шоссе - ул. Пионерская - ул. Заводская

  

50

ул. Седова - ул. Новомосковская

ул. Седова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира – ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская – Демидовская плотина – ул. Советская -ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская

  

51

пос. Горельские Выселки-

мкр. Левобережный

ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Первомайская - пр. Ленина - ул. Циолковского - ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской переулок - ул. Рязанская - ул. Защитников Тулы - (мкр. Левобережный)

  

52

ул. М. Гончары -пос. Петелино - пос. Сергиевский – д. Нижние Присады

ул. М. Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская – Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское ш. - ул. Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады

  

54

пос. Ивановские дачи - Московский вокзал – пос. Ивановские дачи

ул. Трудовая – ул. Советская - Щекинское ш. - пр. Ленина – ул. 9 Мая – ул. Макаренко - ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Красноармейский пр. – ул. Дм. Ульянова – ул. Болдина – ул. Макаренко – ул. 9 Мая – пр. Ленина– Щекинское ш. - ул. Советская – ул. Трудовая

  

55

пос. Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново)

л. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Демидовская плотина – ул. Советская -ул. Демонстрации - ул. Дм. Ульянова - Красноармейский пр. - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Ф. Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова

  

56

мкр. Левобережный -Московский вокзал - мкр. Левобережный

ул. Защитников Тулы - ул. Рязанская - ул. Оборонная - ул. Советская – Демидовская плотина – ул. Советская Красноармейский пр. - ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Рязанская - ул. Защитников Тулы

  

58

Завод РТИ - пос. Октябрьский (18 проезд)

ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-ый проезд - ул. Карпова

  
 
 
 

59

Алексинское шоссе - ул. Перекопская

Алексинское шоссе - ул. М. Горького - ул. Октябрьская – Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская

  

60

Московский в-л –

ЖК «Парус»

ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – Демидовская плотина - ул. К. Маркса - (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - Новомедвенский пр-д

  

61

Областной роддом – пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)

2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Ложевая (ул. К. Маркса) - ул. Пролетарская – Демидовская плотина - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. М. Жукова

  

62

пос. Прилепы – ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница

пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино- ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская–пр. Ленина –ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса

  

63

ул. М. Гончары - Областной кожвендиспансер

ул. М. Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская – Демидовская плотина - ул. К. Маркса - (ул. Ложевая - ул. Пролетарская) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Вильямса - 1-й проезд М. Расковой

  

64

ул. Железнодорожная ул. Токарева –

Детская обл. больница

ул. Железнодорожная - ул. Токарева - ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - ул. Вильямса

  
 
 
 

65

ул. М. Гончары -

ст. «Металлург»

ул. М. Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская – Демидовская плотина- ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов

  

66

д. Федоровка (пос. Хомяково) - ОАО"Балтика" -мкр. Петровский

с. Архангельское - Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский

  

70

Тула (Московский в-л) - Ильинка-д. Крутое

ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – Демидовская плотина – ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - а/д «Тула-Новомосковск» - ул. Центральная (д. Ильинка) - д. Крутое

  
 
 
 

 

Троллейбусы:

м-та

Наименование маршрута

Схема движения

1

М. Гончары –

ст. Южная

М. Гончары – Красноармейский пр – ул. Дм. Ульянова – ул. Первомайская – пр. Ленина – далее по маршруту

2

ул. Курковая –

ст. Южная

ул. Курковая – Красноармейский пр – ул. Дм. Ульянова – ул. Первомайская – пр. Ленина – далее по маршруту

4

пос. Горелки –

ст. Южная

пос. Горелки – Красноармейский пр – ул. Дм. Ульянова – пл. им. 50-й Армии – ул. Болдина – ул. Макаренко – ул. 9 Мая – пр. Ленина – далее по маршруту

10

Московский вокзал – Областная больница

ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса

11

Московский вокзал –

пос. Скуратово

(пос. Западный)

Московский вокзал – ул. Дм. Ульянова – ул. Первомайская – пр. Ленина – далее по маршруту

 

Трамваи:

м-та

Наименование маршрута

Схема движения

3

Московский вокзал –

Щегловская засека

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская – Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Коминтерна

9

Ст. Металлург –

Московский вокзал

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская – Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Коминтерна

12

Пос. Менделеевский –

ул. Штыковая

пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Демидовская плотина - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:17 −1
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