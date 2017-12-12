19 декабря из-за открытия ёлки в Туле общественный транспорт изменит схему движения
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Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы информирует, что в связи с открытием новогодней ёлки 19 декабря будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:
- с 8.00 до 22.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;
- с 12.00 до 18.00 по пр. Ленина на участке от ул. Пушкинской до площади Ленина.
Также в этот день на период проведения праздничного фейерверка с 17.00 до 22.00 будет ограничено движение транспортных средств по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской.
Движение всех видов транспорта будет ограничено с 16.00 до 18.00. В это время пройдет забег Дедов Морозов по пр. Ленина от ул. Пушкинской до центральной площади и по ул. Советской на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Тургеневской.
Движение общественного транспорта будет осуществляться по измененным схемам:
Автобусы:
|
№
м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
1
|
Горельские выселки –
Кладбище № 3
|
ул. Ключевая – Московское шоссе - ул. Октябрьская – ул. Советская - ул. Демонстрации – ул. Дм. Ульянова – пл. им. 50-й Армии – ул. Болдина – ул. Станиславского – кладбище № 3 – ул .Станиславского – ул. Болдина – пл. им. 50-й Армии – ул. Дм. Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Лейтейзена – Красноармейский пр. – далее по маршруту
|
3
|
Суворовское училище – пл. Победы – Суворовское училище
|
Восточный обвод - ул. Рязанская – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская – Демидовская плотина – далее по маршруту
|
11
|
18 проезд -
Пос .Октябрьский – Завод РТИ
|
Пос. Октябрьский – пл. Восстания - ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – ул. Первомайская - Дм. Ульянова – пл. им. 50-й Армии – ул. Болдина – ул. Макаренко – завод РТИ - ул. Макаренко - ул. Болдина - пл. им. 50-й Армии – ул. Дм. Ульянова - ул. Первомайская - ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – далее по маршруту
|
12
|
Птицефабрика «Тульская» -
Завод РТИ
|
Веневское шоссе – ул. Индустриальная – ул. Каракозова – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – Демидовская плотина – ул. Советская – ул. Демонстрации - ул. Дм. Ульянова – пл. им. 50-й Армии – ул. Болдина - ул. Макаренко – завод РТИ - ул. Макаренко - ул. Болдина - пл. им. 50-й Армии - Дм. Ульянова - ул. Демонстрации – ул. Лейтейзена – Красноармейский пр. – ул. Советская – Демидовская плотина - далее по маршруту
|
13
|
Московский в-л –
ПАО «Тулачермет»
|
ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская – Демидовская плотина – ул. Пролетарская – ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского
|
13А
|
Московский в-л –
пос. Петелино
|
ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - Демидовская плотина – ул. Пролетарская – ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - пос. Петелино
|
16
|
Областной роддом – Московский вокзал
|
Областной роддом – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – Площадка – Демидовская плотина – Московский вокзал – Демидовский путепровод – ул. К. Маркса – далее по маршруту
|
18
|
ул. Ген. Маргелова – Новомедвенский проезд (Технопарк)
|
ул. Генерала Маргелова - пр-т Ленина - ул. 9 Мая – ул. Макаренко – ул. Болдина – пл. им. 50-й Армии – ул. Дм. Ульянова - Красноармейский пр. – ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - Новомедвенский пр-д
|
24
|
М.Гончары – ПАО «Тулачермет»
|
ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова (Театральный переулок) - ул. Доктора Гумилевской - ул. Новотульская
|
25
|
пос. Скуратово (пос.Угольный) – Областной онкодиспансер
|
Онкодиспансер – пл. Восстания – ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр. Ленина - пос. Скуратово (пос. Угольный) – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – Демидовская плотина – далее по маршруту
|
27А
|
Пос. Скуратово ( пос. Северный) – пос. Плеханово
|
пос. Плеханово – пл. Восстания - ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр. Ленина - пос. Скуратово (пос. Северный) – пр. Ленина - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская – далее по маршруту
|
28
|
Пос. Косая Гора – ПАО «Тулачермет»
|
пос. Косая Гора – пр. Ленина – ул. Первомайская - ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – Демидовская плотина – ул. К. Маркса – ПАО «Тулачермет» – Демидовская плотина- пл. Восстания – ул. Демонстрации - ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр. Ленина – далее по маршруту
|
28А
|
Ст. Металлург –
ПАО «Тулачермет»
|
пос. Косая Гора – пр. Ленина – ул. Первомайская - ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – Демидовская плотина – ул. К. Маркса – ст. Металлург – Демидовская плотина - пл. Восстания – ул. Демонстрации - ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пр. Ленина – далее по маршруту
|
44
|
Пос. Рождественский - Площадка
|
ул. Пролетарская – Демидовская плотина - ул. Октябрьская - Московское шоссе
Автолайны:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
4
|
пос. Михалково –
ПАО "Тулачермет"
|
ул. Колхозная – 1-й Лихвинский пр-д. - Китаевский пр-д - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова - (Театральный пер.) - ул. Доктора Гумилевской
|
9
|
ул. Железнодорожная -ул. Токарева - Платоновский лес
|
ул. Железнодорожная-ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Оружейная -ул. Болдина - пр. Ленина – ул. Ген. Маргелова
|
12/15
|
д. Морозовка – ст. "Металлург" –
База №10 (Мясново)
|
д. Морозоака - ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – Демидовская плотина - ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – ул. Одоевское шоссе - ул. Болотова – ул. Кабакова- ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова –Одоевское шоссе
|
15
|
з-д РТИ – пос. Иншинский – пос. 12 лет Октября
|
ул. Оружейная - ул. Болдина - пр-т Ленина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т - ул. Путейская - ул. Болотова - ул. Кабакова - ул. Тихмянова - 18-ый проезд (ул. Полюсная) - ул. Маршала Жукова - Одоевское шосссе - ул. Лесная (Мыза) -Одоевское шоссе - ул. Шоссейная - пос. Иншинский - а/д Р132 - пос. 12 лет Октября - с-з Ударник
|
17
|
пос. Западный-пос. Южный (пос. Скуратово) - Детская областная больница-
Гор. б-ца № 9
|
пос. Западный - ул. Автомобилистов - пос. Южный - ул. Скуратовская - пр. Ленина –ул. 9 Мая– ул. Болдина–ул. Дм. Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская -ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова –ул. Вильямса – ул. Майская - ул. Бондаренко – Новомедвенский пр-д
|
30
|
пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал
|
пос. Озерный - ул. Станционная -пос. Западный - ул. Октябрьская - пос. Южный - ул. Автомобилистов - (ул. Володарского (пос. Трудовой - пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд)- ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская
|
32
|
ул. Ушинского –
Гарнизонный проезд
|
ул. Ушинского - проезд М. Расковой–ул. Вильямса - ул. Майская – (ул. Бондаренко) – Новомедвенский проезд – ул. Кирова - ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Демидовская плотна– ул. Октябрьская – ул. Большая - Гарнизонный проезд
|
33
|
д. Высокое -Щегловская засека - пос. Косая Гора -д. Судаково
|
д. Высокое - Щегловская засека – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – (ул.К .Маркса) –Демидовская плотина - ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Оружейная – ул. Болдина - пр. Ленина – Щекинское шоссе - Орловское шоссе – ул. Демешковская – ул. М. Горького –ул. Ген. Горшкова – ул. Школьная – ул. Дзержинского- д. Рвы
|
34
|
пос.Косая Гора - пос.Октябрьский – Птицефабрика «Тульская»
|
ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе. - пр. Ленина – ул.Болдина – ул. Оружейная - ул. Ф.Энгельса -ул. Советская – ул. Октябрьская –ул. Карпова - Веневское ш.
|
35
|
ст. Козлова Засека–
пос. Михалково
|
ул. Л. Толстого - ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская - ул. Киреевская - Щекинское шоссе – ул. 9 Мая – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Тихмянова - 18-й проезд (ул. Полюсная) - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - пос. Михалково
|
37
|
Московский в-л –
Кладбище №3
|
ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская – ул. Ф.Энгельса – ул. Первомайская -пр. Ленина - ул. Станиславского - Городской переулок - ул. Рязанская - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского
|
40К
|
Завод РТИ –
д. Бежка
|
ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина - ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова– ул. Газовая – ул. П. Морозова – Епифанское шоссе –д. Бежка
|
42
|
пос. Плеханово - Московский вокзал - пос. Плеханово
|
ул. Заводская - ул. Красноармейская - Алексинское шоссе - ул. М. Горького - ул. Октябрьская –-ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького - Алексинское шоссе - ул. Пионерская - ул. Заводская
|
50
|
ул. Седова - ул. Новомосковская
|
ул. Седова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира – ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская – Демидовская плотина – ул. Советская -ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская
|
51
|
пос. Горельские Выселки-
мкр. Левобережный
|
ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Первомайская - пр. Ленина - ул. Циолковского - ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской переулок - ул. Рязанская - ул. Защитников Тулы - (мкр. Левобережный)
|
52
|
ул. М. Гончары -пос. Петелино - пос. Сергиевский – д. Нижние Присады
|
ул. М. Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская – Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское ш. - ул. Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады
|
54
|
пос. Ивановские дачи - Московский вокзал – пос. Ивановские дачи
|
ул. Трудовая – ул. Советская - Щекинское ш. - пр. Ленина – ул. 9 Мая – ул. Макаренко - ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Красноармейский пр. – ул. Дм. Ульянова – ул. Болдина – ул. Макаренко – ул. 9 Мая – пр. Ленина– Щекинское ш. - ул. Советская – ул. Трудовая
|
55
|
пос. Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново)
|
л. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Демидовская плотина – ул. Советская -ул. Демонстрации - ул. Дм. Ульянова - Красноармейский пр. - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Ф. Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова
|
56
|
мкр. Левобережный -Московский вокзал - мкр. Левобережный
|
ул. Защитников Тулы - ул. Рязанская - ул. Оборонная - ул. Советская – Демидовская плотина – ул. Советская Красноармейский пр. - ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Рязанская - ул. Защитников Тулы
|
58
|
Завод РТИ - пос. Октябрьский (18 проезд)
|
ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-ый проезд - ул. Карпова
|
59
|
Алексинское шоссе - ул. Перекопская
|
Алексинское шоссе - ул. М. Горького - ул. Октябрьская – Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская
|
60
|
Московский в-л –
ЖК «Парус»
|
ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – Демидовская плотина - ул. К. Маркса - (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - Новомедвенский пр-д
|
61
|
Областной роддом – пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)
|
2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Ложевая (ул. К. Маркса) - ул. Пролетарская – Демидовская плотина - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. М. Жукова
|
62
|
пос. Прилепы – ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница
|
пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино- ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская–пр. Ленина –ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса
|
63
|
ул. М. Гончары - Областной кожвендиспансер
|
ул. М. Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская – Демидовская плотина - ул. К. Маркса - (ул. Ложевая - ул. Пролетарская) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Вильямса - 1-й проезд М. Расковой
|
64
|
ул. Железнодорожная ул. Токарева –
Детская обл. больница
|
ул. Железнодорожная - ул. Токарева - ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - ул. Вильямса
|
65
|
ул. М. Гончары -
ст. «Металлург»
|
ул. М. Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская – Демидовская плотина- ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов
|
66
|
д. Федоровка (пос. Хомяково) - ОАО"Балтика" -мкр. Петровский
|
с. Архангельское - Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский
|
70
|
Тула (Московский в-л) - Ильинка-д. Крутое
|
ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – Демидовская плотина – ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - а/д «Тула-Новомосковск» - ул. Центральная (д. Ильинка) - д. Крутое
Троллейбусы:
|
№
м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
1
|
М. Гончары –
ст. Южная
|
М. Гончары – Красноармейский пр – ул. Дм. Ульянова – ул. Первомайская – пр. Ленина – далее по маршруту
|
2
|
ул. Курковая –
ст. Южная
|
ул. Курковая – Красноармейский пр – ул. Дм. Ульянова – ул. Первомайская – пр. Ленина – далее по маршруту
|
4
|
пос. Горелки –
ст. Южная
|
пос. Горелки – Красноармейский пр – ул. Дм. Ульянова – пл. им. 50-й Армии – ул. Болдина – ул. Макаренко – ул. 9 Мая – пр. Ленина – далее по маршруту
|
10
|
Московский вокзал – Областная больница
|
ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса
|
11
|
Московский вокзал –
пос. Скуратово
(пос. Западный)
|
Московский вокзал – ул. Дм. Ульянова – ул. Первомайская – пр. Ленина – далее по маршруту
Трамваи:
|
№
м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
3
|
Московский вокзал –
Щегловская засека
|
ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская – Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Коминтерна
|
9
|
Ст. Металлург –
Московский вокзал
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская – Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Коминтерна
|
12
|
Пос. Менделеевский –
ул. Штыковая
|
пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Демидовская плотина - ул. Октябрьская - ул. М. Горького