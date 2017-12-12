В Туле на улице Хворостухина сгорел микроавтобус

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

12 декабря в 14.05 в службу спасения сообщили о возгорании микроавтобуса «Хёндэ», расположенного в Туле на улице Хворостухина.

Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через шесть минут. В 14.14 огонь ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

В результате происшествия автотранспортное средство выгорело полностью. Причина пожара устанавливается.