Житель Богородицка подозревается в оскорблении полицейского

Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя районного центра. Он подозревается в оскорблении представителя власти.

По версии следствия, в ночь на 10 декабря, на лестничной площадке в одном из домов по улице Защитной, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина публично оскорбил сотрудника МО МВД России «Богородицкий», выразившись в его адрес грубой нецензурной бранью.

Полицейский находился при исполнении и пытался пресечь нарушение общественного порядка. По делу проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают обстоятельства преступления. Ночному дебоширу грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные или обязательные работы.