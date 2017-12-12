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Житель Богородицка подозревается в оскорблении полицейского

Житель Богородицка подозревается в оскорблении полицейского

В отношении молодого человека возбуждено и расследуется уголовное дело.

Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя районного центра. Он подозревается в оскорблении представителя власти.

По версии следствия, в ночь на 10 декабря, на лестничной площадке в одном из домов по улице Защитной, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина публично оскорбил сотрудника МО МВД России «Богородицкий», выразившись в его адрес грубой нецензурной бранью.

Полицейский находился при исполнении и пытался пресечь нарушение общественного порядка. По делу проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают обстоятельства преступления. Ночному дебоширу грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные или обязательные работы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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Тульская областьБогородицк

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