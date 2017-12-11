новости
новости
Регистрация
Тульские конькобежцы завоевали четыре медали в Коломне

Тульские конькобежцы завоевали четыре медали в Коломне

Поздравляем наших спортсменов!

В Коломне прошло юношеское первенство спортивной школы Олимпийского резерва «Комета». За награды боролись спортсмены из Московской, Тульской, Ивановской, Тамбовской, Тверской и Владимирской областей.

Тульские конькобежцы завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.



Среди девушек дважды на пьедестал почета поднималась Олеся Сергиеня — она показала лучший результат (1.29,2 сек) на дистанции 1000 метров и заняла третье место в забеге на 500 метров (44,1 сек). Кроме того, две серебряные медали на дистанции 1000 метров в тульскую копилку положили Валерия Андросова (1.33,8 сек) и Роман Латухин (1.20,83 сек), уступивший победителю всего 0,02 секунды.



13 и 14 декабря наши конькобежцы там же, в Коломне, примут участие в первом этапе первенства Центрального федерального округа.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:05 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
конькобежцыспортсмены

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Почта России начала доставку паспортов болельщиков ЧМ-2018
Почта России начала доставку паспортов болельщиков ЧМ-2018
В Тульской области сотрудники ГИБДД проверили безопасность маленьких пассажиров
В Тульской области сотрудники ГИБДД проверили безопасность маленьких пассажиров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.