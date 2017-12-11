Тульские конькобежцы завоевали четыре медали в Коломне

В Коломне прошло юношеское первенство спортивной школы Олимпийского резерва «Комета». За награды боролись спортсмены из Московской, Тульской, Ивановской, Тамбовской, Тверской и Владимирской областей.

Тульские конькобежцы завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.





Среди девушек дважды на пьедестал почета поднималась Олеся Сергиеня — она показала лучший результат (1.29,2 сек) на дистанции 1000 метров и заняла третье место в забеге на 500 метров (44,1 сек). Кроме того, две серебряные медали на дистанции 1000 метров в тульскую копилку положили Валерия Андросова (1.33,8 сек) и Роман Латухин (1.20,83 сек), уступивший победителю всего 0,02 секунды.





13 и 14 декабря наши конькобежцы там же, в Коломне, примут участие в первом этапе первенства Центрального федерального округа.