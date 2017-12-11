На каких улицах Тулы не будет света 12 декабря
«Тулгорэлектросети» предупреждают о проведении плановых работ.
Ремонт и профилактика пройдут во вторник с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. Болдина, 112-б, 108-а, 133, 135, 14, 104, 112-а, 114-а,
- ул. Оружейная, 24,
- ул. Белкина, 29-б, 27, 29, 31, 33, 35, 27-а, 29-а,
- ул. 9 Мая, 20 к. 2, к. 3, 22,
- пер. Гражданский, 6, 8, 10,
- пер. Танковый, 17, 19,
- пер. Броневой, 23, 24,
- Демидовская пл., 27, 31,
- ул. Шишкина, 31,
- ул. Новомосковская 19-а, 19, 11-а, 13-а, 15-а, 15, 21, 17, 19,
- ул. Кауля, 3 к. 1, к. 2, к. 4,
- Мясново: ул. Дружбы, 3-33 (нечётн.),
- Парашютный пр-д, 3-15, 21-27 (нечётн.), 2-16, 22-34 (чётн.), 1-а-з,
- ул. Тихмянова, 1-б, 2-а-г, 2-ж, 4-16, 26-34 (чётн.), 9, 13-19-а (нечётн.),
- 16-й пр-д, 24, 27,
- 17-й пр-д, 29, 30,
- 18-й пр-д, 68-92 (чётн.), 45-71 (нечётн.),
- 7-й Полюсный пр-д, 47, 49, 51,
- ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 25-39 (нечётн.),
- ул. Кабакова, 88, 90,
- 5-й Полюсный пр-д, 28, 30-а, 32, 35-51 (нечётн.),
- ул. Фестивальная, 81-107 (нечётн.), 112, 112-а,
- ул. Нагорная, 1-10,
- ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.),
- ул. Каракозова, 5, 11-27,
- ул. Марата, 123,
- ул. Патронная, 1-30,
- ул. Степанова, 154,
- п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.),
- пер. Колхозный, 2,
- п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 1-17,
- ул. Речная, 1-а, 1-б, 1-12-а,
- ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-а, 2-44 (чётн.),
- пр-д Вильямса, 7, 8,
- ул. Мусоргского, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Докучаева, 17-30,
- ул. Комбайновая, 11-14.
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