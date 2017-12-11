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На каких улицах Тулы не будет света 12 декабря

На каких улицах Тулы не будет света 12 декабря

«Тулгорэлектросети» предупреждают о проведении плановых работ.

Ремонт и профилактика пройдут во вторник с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Болдина, 112-б, 108-а, 133, 135, 14, 104, 112-а, 114-а,
  • ул. Оружейная, 24,
  • ул. Белкина, 29-б, 27, 29, 31, 33, 35, 27-а, 29-а,
  • ул. 9 Мая, 20 к. 2, к. 3, 22,
  • пер. Гражданский, 6, 8, 10,
  • пер. Танковый, 17, 19,
  • пер. Броневой, 23, 24,
  • Демидовская пл., 27, 31,
  • ул. Шишкина, 31,
  • ул. Новомосковская 19-а, 19, 11-а, 13-а, 15-а, 15, 21, 17, 19,
  • ул. Кауля, 3 к. 1, к. 2, к. 4,
  • Мясново: ул. Дружбы, 3-33 (нечётн.),
  • Парашютный пр-д, 3-15, 21-27 (нечётн.), 2-16, 22-34 (чётн.), 1-а-з,
  • ул. Тихмянова, 1-б, 2-а-г, 2-ж, 4-16, 26-34 (чётн.), 9, 13-19-а (нечётн.),
  • 16-й пр-д, 24, 27,
  • 17-й пр-д, 29, 30,
  • 18-й пр-д, 68-92 (чётн.), 45-71 (нечётн.),
  • 7-й Полюсный пр-д, 47, 49, 51,
  • ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 25-39 (нечётн.),
  • ул. Кабакова, 88, 90,
  • 5-й Полюсный пр-д, 28, 30-а, 32, 35-51 (нечётн.),
  • ул. Фестивальная, 81-107 (нечётн.), 112, 112-а,
  • ул. Нагорная, 1-10,
  • ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.),
  • ул. Каракозова, 5, 11-27,
  • ул. Марата, 123,
  • ул. Патронная, 1-30,
  • ул. Степанова, 154,
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.),
  • пер. Колхозный, 2,
  • п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 1-17,
  • ул. Речная, 1-а, 1-б, 1-12-а,
  • ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-а, 2-44 (чётн.),
  • пр-д Вильямса, 7, 8,
  • ул. Мусоргского, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Докучаева, 17-30,
  • ул. Комбайновая, 11-14.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:51 −1
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