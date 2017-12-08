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В январе 2018 года тульским почтальонам повысят зарплату
Фото praestes.ru

В январе 2018 года тульским почтальонам повысят зарплату

Об этом заявил руководитель «Почты России» Николай Подгузов во время рабочего визита в Тульскую область.

8 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с генеральным директором ФГУП «Почта России» Николаем Подгузовым. Глава региона отметил, что «Почта России» — один из крупнейших работодателей в Тульской области и выполняет важную социальную задачу. Но при этом сами сотрудники учреждения не всегда социально защищены должным образом.

- Я часто выезжаю в районы области, общаюсь с жителями. И везде остро стоит вопрос о низкой зарплате почтальонов. А работа у них очень ответственная и подчас тяжёлая. Нередко — в сложных погодных условиях, — сказал губернатор.

Алексей Дюмин добавил, что для решения этой проблемы были направлены письма в адрес Министра связи и массовых коммуникаций и председателя Правительства РФ.

В Тульской области находятся более 500 отделений почтовой связи, около 300 из них — в сельской местности.

Глава региона также поднял вопрос неудовлетворительного состояния некоторых почтовых отделений области, где требуется капитальный ремонт.

По словам руководителя ведомства Николая Подгузова, для улучшения качества почтовых услуг, ремонта отделений и повышения заработной платы сотрудников была создана рабочая группа.

- Вопрос о зарплатах находится на моем постоянном контроле — нам важно, чтобы труд почтовиков достойно оплачивался. Зарплата почтальонов и операторов регулярно индексируется, следующее повышение в Тульском филиале будет уже в январе 2018 года. Филиал активно развивается, открываются почтовые отделения нового формата с самым современным оборудованием и высокими стандартами обслуживания граждан. Мы планируем продолжать модернизацию отделений связи, — заявил Николай Подгузов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:38 0
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Люди
Николай ПодгузовАлексей Дюмин
Место
Тульская область

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