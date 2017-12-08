Турнир «Тульский Токарев» выиграла команда STEP из Плавска

Учащиеся плавской школы №1 обошли в знаниях и сообразительности 11 других команд из районов Тульской области.

«Тульский Токарев» – интеллектуальный турнир для школьников и студентов. Его придумали ребята из Молодежного парламента при Тульской облдуме. Турнир проводится в Туле уже четыре года, а в этом году впервые вышел за пределы города-героя.

«Большой» турнир был организован Тульской региональной общественной организацией по поддержке молодежи «Добрый мир» при содействии Тульской областной Думы и Молодежного парламента.

– В этом году мы проводили турнир в несколько этапов. Выезжали в шесть районных центров, собирали там игроков из нескольких муниципальных образований – всего участников в этом году было около 400 человек. Победители районных этапов – 12 команд из Богородицкого, Кимовского, Суворовского, Белевского, Алексинского, Щекинского, Киреевского, Куркинского, Ефремовского, Чернского, Плавского районов и поселка Новогуровский – приехали на финальный турнир в Тулу, – рассказал Алексей Денисов, один из авторов идеи «Тульский Токарев».

По словам Алексея, принцип турнира олимпийский – на выбывание, если ответил на вопрос неправильно или затянул с ответом.

– На каждую игру готовим примерно 120 вопросов. Придумываем их всей командой, но, конечно, привлекаем экспертов, например преподавателей истории из наших вузов. Ведь всего знать невозможно. Традиционно много вопросов готовим по истории тульского края, его традиций и обычаев, по теме обороны Тулы в годы Великой Отечественной. В каждой игре есть шуточные вопросы. Например, для этой финальной игры мы подобрали новогодние задания.

И как потом показали разминка и игра, прикольные шуточные вопросы многих ребят поставили в тупик. Ну, например, знаете ли вы, где родина елочки? Почему-то простой ответ из детской песенки – «в лесу родилась елочка, в лесу она росла» – нашелся не сразу. Впрочем, и задача – спеть три разные песенки про Новый год – оказалась сложной для ребят. Не ожидали они таких подвохов и зубрили даты по истории.

Перед игрой мы поговорили с ребятами из нескольких команд.

Команда STEP из Плавского района заняла второе место на районном этапе. Три девушки и один юноша подбадривали друг друга перед игрой и честно признались, что приехали за победой:

– Мы учимся в плавской школе №1. Серьезно готовились к турниру, проштудировали много литературы по истории и краеведению. И не сомневаемся в победе – наш девиз: «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только вместе!». Именно поэтому и название у нас такое – STEP.

Как оказалось, девиз и настрой ребят из Плавска не подвели, команда STEP стала победителем турнира «Тульский Токарев – 2017».

Команда «Знатоки истории» приехала на турнир из Богородицка. Члены команды – учащиеся школы №4 – своим девизом выбрали фразеологизм древнегреческого историка Плутарха «Со щитом или на щите».

– Мы победили в районном этапе в Новомосковске. Надеемся победить и здесь. У нас есть свой метод подготовки к игре, но мы его не расскажем, это наше ноу-хау. А вообще, чтобы быть эрудированным человеком, надо много читать, что мы и делаем, – говорит Александр Константинов, капитан команды «Знатоки истории».

Команда «Суворовцы», как оказалось, из школы №5 города Суворова, а не из Суворовского училища, тоже приехала за победой. На столе перед ребятами – толстые конспекты с ответами на все вопросы, которые могут выпасть им в игре.

– На самом деле толщина конспектов и время, затраченное на их изучение, в турнире роли не сыграют, – считает Елена Носова, капитан команды. – Главное для участников «Тульского Токарева» – смекалка, быстрота реакции и скорость применения знаний. Мы готовились к турниру, как к ЕГЭ, только время ставилось очень жестко. В нашей команде у каждого есть своя «специализация» – кто-то хорошо даты запоминает, а я, например, хорошо ориентируюсь в литературе.

Команда «Империя» из Киреевска – это студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого с факультета истории права:

– Мы не первый раз играем на турнире. Тут важно не только отвечать за себя, важен командный дух, – считает капитан команды Антон Мелентьев. – Вопросы всегда разноплановые, одни, что называется, на сообразительность, другие – на хорошее знание истории. Наверное, бОльшую трудность составляют вопросы про «народные» тульские названия. Например, про памятник «тёще». Думаем, в следующих играх надо больше вопросов давать по краеведению районов области. У нас в Киреевском районе есть старинное село Дедилово, в нем еще в IX веке собирались старейшины вятичей и решали проблемные вопросы.

– Финал турнира «Тульский Токарев» пришелся на знаменательную дату – 76 лет со дня начала обороны Тулы. А 41 год назад наш родной город стал городом-героем, – обратился к участникам турнира председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов. – Вы – молодцы, вы – умники и умницы, вы – наше будущее. С таким интересом относиться к истории малой родины, своего края — это и значит быть патриотом. Вы – пример для остальных ребят.

– Мне очень нравится эта игра. Она веселая, задорная, познавательная и очень важная для формирования гражданской позиции. Готовясь к игре, ребята узнают много нового про свою малую родину и историю России. Вопросы разные по сложности, но некоторые и меня ставят в тупик, – призналась Ольга Зайцева, депутат Тульской облдумы, не первый раз присутствующая на играх «Тульского Токарева». Она предложила подумать о расширении географии турнира – приглашать к участию команды из соседних регионов.

И вот члены жюри – председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, председатель комитета облдумы по социальной политике Ольга Зайцева, председатель Молодежного парламента при облдуме Евгений Панфилов, руководитель общественной организации «Добрый мир» Антон Неклюдов, исполнительный директор газеты «Слобода» Татьяна Алексеева – заняли свои места. Турнир начался!

Хотите проверить себя вопросами из «Тульского Токарева»? Вот, например, несколько вопросов турнира (на ответ отводится 5 секунд):

1. Кому из прославленных тульских оружейников была присвоена ученая степень доктора технических наук без защиты диссертации?

2. Как называется район современной Тулы, где находилась раньше Кузнецкая слобода?

3. Назовите тульские улицы, в названиях которых указаны специальности тульских оружейников.

4. В каком году по указу Петра I был основан Тульский оружейный завод?

5. В какой город во время Великой Отечественной войны был эвакуирован Тульский оружейный завод?

6. Назовите три тульских пистолета, названных по фамилиям их создателей.

7. Что роднит туляков и черепах?

8. Сколько дней продолжалась оборона Тулы?

9. Как называются башни Тульского кремля?

10. Где в Тульской области находится памятник кузькиной матери?

11. Где в Тульской области празднуют День гриба?

12. Где в Тульской области празднуют День огурца?

13. Как раньше назывался Красноармейский проспект в Туле?

14. В каком году в Туле построили каменный кремль?

15. Как звали жену хана Золотой Орды, от имени которой, по одной из версий, произошло название Тула?

Победителями конкурса стали ребята из плавской команды STEP. Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов вручил ребятам награды и призы.

Второе место заняла команда «Империя» из Киреевского района. Награды им вручила председатель комитета по социальной политике регионального парламента Ольга Зайцева. А от редакции «Слободы» и Myslo команда получила подарки – за командный дух и взаимную поддержку.

Третье место досталось ребятам из Чернского района — команде «ЧППК». Их поздравил и вручил дипломы и памятные подарки председатель Молодежного парламента при облдуме Евгений Панфилов.

Ребят, активно отвечавших на вопросы из зрительного зала, тоже отметили призами и грамотами. Больше всех символических «орденов» «Тульского Токарева» за правильные ответы заработали Дмитрий Федосов из Куркинского района, Антон Мелентьев из Киреевска, Анастасия Горелова из Алексинского района и Вера Шиллинг из Щекинского района. Награды им вручил председатель организации «Добрый мир» Антон Неклюдов.

После турнира всех участников пригласили на мастер-класс по изготовлению тульских пряников. Было вкусно, весело и интересно.

P. S. Если вы сомневаетесь, правильно ли ответили на вопросы турнира, вот такие ответы считались зачетными на финале:

1. Фёдору Васильевичу Токареву

2. Заречье

3. Ствольная, Курковая, Штыковая, Замочная, Ложевая, Пороховая и др.

4. 15 (28 по настоящему стилю) февраля 1712 года

5. Ижевск

6. Стечкин, Макаров и Токарев

7. «Панцирь»

8. 45 дней

9. Башня Одоевских ворот, Спасская башня, башня Пятницких ворот, Наугольная башня, башня Водяных ворот, башня На погребу, Ивановская башня, башня Ивановских ворот, Никитская башня

10. В центральном парке Одоева

11. В пос. Теплом

12. Село Жуково Белевского района

13. Томилинская, Суворовская, Красноармейская

14. 1520

15. Согласно одной из версий, Тула – сокращённое от монгольского имени жены хана Золотой Орды Джанибекане – Тайдулы.