Министр культуры РФ поддержал инициативу создания «Музейного квартала» на ул. Металлистов в Туле
Владимир Мединский прибыл в оружейную столицу с рабочим визитом.
8 декабря прошла встреча министра культуры России Владимира Мединского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Глава региона поблагодарил министра за отклик на просьбу о выделении средств на завершение экспозиции Музея оружия и помощь в развитии музейных комплексов региона.
Алексей Дюмин также особо отметил проект «Музейный квартал» на улице Металлистов.
– Мы реализуем большой проект «Тульская набережная» — благоустраиваем исторический центр города. И, уверен, «Музейный квартал» станет одним из главных украшений и драйверов развития этой территории, — сказал губернатор.
Глава Минкульта поддержал инициативу создания подобного музейного кластера в Туле. Министерство культуры России активно ведёт работы по реставрации зданий для четырех федеральных музеев, которые развернут там свои новые экспозиции.
Алексей Дюмин и Владимир Мединский подробно обсудили реализацию в Тульской области программы «Сто клубов на селе». В регионе в этом году построено восемь новых клубов и капитально отремонтированы 15.
Одной из основных тем разговора стала также подготовка к празднованию 500-летия кремля как начала Большой засечной черты. До 2020 года запланирован комплекс работ по реставрации памятников культуры и другие мероприятия.
Владимир Мединский отметил активность региона в развитии культуры. По его словам, Тульской области, которая богата музеями, памятниками и достопримечательностями, со стороны