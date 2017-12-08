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Министр культуры РФ поддержал инициативу создания «Музейного квартала» на ул. Металлистов в Туле
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр культуры РФ поддержал инициативу создания «Музейного квартала» на ул. Металлистов в Туле

Владимир Мединский прибыл в оружейную столицу с рабочим визитом.

8 декабря прошла встреча министра культуры России Владимира Мединского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Глава региона поблагодарил министра за отклик на просьбу о выделении средств на завершение экспозиции Музея оружия и помощь в развитии музейных комплексов региона.

Алексей Дюмин также особо отметил проект «Музейный квартал» на улице Металлистов.

– Мы реализуем большой проект «Тульская набережная» — благоустраиваем исторический центр города. И, уверен, «Музейный квартал» станет одним из главных украшений и драйверов развития этой территории, — сказал губернатор.

Глава Минкульта поддержал инициативу создания подобного музейного кластера в Туле. Министерство культуры России активно ведёт работы по реставрации зданий для четырех федеральных музеев, которые развернут там свои новые экспозиции.

Алексей Дюмин и Владимир Мединский подробно обсудили реализацию в Тульской области программы «Сто клубов на селе». В регионе в этом году построено восемь новых клубов и капитально отремонтированы 15.

Одной из основных тем разговора стала также подготовка к празднованию 500-летия кремля как начала Большой засечной черты. До 2020 года запланирован комплекс работ по реставрации памятников культуры и другие мероприятия.

Владимир Мединский отметил активность региона в развитии культуры. По его словам, Тульской области, которая богата музеями, памятниками и достопримечательностями, со стороны Минкульта РФ уделяется особое внимание.

сегодня, в 13:51 0
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