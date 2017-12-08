По итогам антикоррупционных проверок к ответственности привлечены 82 тульских чиновника

Участников поприветствовала заместитель губернатора – руководитель аппарата – начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Галина Якушкина.

Она отметила, что в тульском правительстве антикоррупционный контроль осуществляется на всех этапах прохождения госслужбы – начиная от назначения на должность и заканчивая ограничениями, которые следует соблюдать после увольнения.

Автоматизирован процесс приема, анализа и контроля достоверности сведений о доходах, расходах и имуществе лиц, чиновников и муниципальных служащих.

По словам Галины Якушкиной, за два последних года по итогам проверок 82 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Двое из них уволены в связи с утратой доверия, шестеро получили предупреждение о неполном должностном соответствии.

Выстроено взаимодействие с правоохранительными органами. Если при проверках выявляются признаки правонарушений, материалы направляются в полицию и прокуратуру.

Прокурор области Александр Козлов сообщил, что органами прокуратуры проделана серьезная работа по выявлению нарушений антикоррупционного законодательства.

Выявлено более двух тысяч нарушений, внесено 1100 мер прокурорского реагирования. Привлечено к дисциплинарной и административной ответственности более 3350 человек, к уголовной – 79. Возмещено причиненного ущерба более чем на 1,5 млн рублей.