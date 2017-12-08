«Арсенал» завершил календарный год ничьей с «Уралом»: 1:1

Фото ПФК "Арсенал"

Последний матч в 2017 году тульский «Арсенал» провел на выезде в Екатеринбурге, против местного «Урала». Текстовая трансляция матча от Myslo.

Матч окончен! Ничья, 1:1. Наша команда всем составом идёт к гостевому сектору. На позитиве уходим на трехмесячный перерыв!

90' Спешит Джорджевич и наносит неподготовленный удар. Мяч летит мимо ворот.

90' Габулов хорош: красиво и качественно играет в падении на перехвате. Вот только ответить ничем не могут канониры. Вновь потеря в атаке.

90' И снова Димитров бьет в створ! Габулов ооочень опасно отбивает мяч, отправляя его за спину, через перекладину.

90' Три минуты добавлено к основному времени матча.

88' Хагуш позволил Димитрову пробить головой. Мяч в руках у Габулова. Увы, ответки не получается...

87' Первая желтая карточка у "Урала" в этой игре: Ароян в центре поля не по правилам прерывает проход Джорджевича.

87' Джорджевич бьет головой из штрафной в створ ворот. Но Годзюр на месте, второй раз на такой гол не попадется (наверное).

86' Классно в отборе играет Берхамов. Сам Кантемир и обостряет игру передачей на Ткачёва. В подкате хорош Чернов.

85' Опасный угловой у ворот "Арсенала"! Расич выбивает мяч подальше. Вот и пригодился наш высокий нападающий!

83' Лука вернулся в игру! А оружейники упустили мяч за лицевую линию - Альварес не понял замысла Берхамова.

83' Вроде все в порядке с Лукой, какая-то царапина на виске. Жить будет. И игру продолжит!

82' Джорджевича досталось в столкновении с Меркуловым. Лежит Лука на газоне во вратарской "Урала". Медики на поле.

81' Комбаров подключается в атаку, на скорости входит в штрафную, наносит сильный удар, но попадает в соперника.

80' Время для первой замены у "Урала"! Вместо Чантурии играть будет Эдгар Манучарян.

80' Чантурия на газоне. Пострадал в единоборстве с Ткачевым.

79' Снова Габулов вынужден вступать в игру, прерывая на этот раз подачу соперников с левого фланга атаки.

78' Альварес, прерывая подачу в свою штрафную, немного рискованно играл головой и мяч полетел в створ своих же ворот, но Габулов действовал четко и поймал его в руки.

75' "Урал" большими силами пошел вперед. Не хотят ничью!

73' После выноса из штрафной площади мяч отлетел к Хагушу. Тот дальним ударом попытался поразить ворота, но мяч отрикошетил от игрока "Урала" и попал точно на голову Джорджевича. Лука подарком воспользовался и поразил ворота Годзюра. Можно на бис?!

73' 1:1!!!!!!! "Арсенал" сравнивает счет!!!

71' Ну да, вот и третья замена "Арсенала". На поле появился Кантемир Берхамов!

70' Говорят, у Боурчану чуть ли не перелом ноги! Кошмар. Здоровья Алексу!..

69' Похоже, травма серьезная. Боурчану покидает поле на носилках. По всей видимости, последняя, третья замена, будет у "Арсенала" вынужденной.

68' Боурчану травмирован в единоборстве с Емельяновым. На поле медики!

67' Хагуш как-то неудачно стартовал. Пытался забросить мяч в штрафную, но ошибся и направил его прямиком за пределы поля.

66' И тут же следует вторая замена. Федерико Расич вступает в игру вместо Игоря Горбатенко.

66' Снова спешит Ткачев и наносит удар из ситуации, которая к этому не совсем располагала.

64' Первая замена в составе "Арсенала"! Интересный ход от Божовича: меняет нападающего, Кангву, на защитника, Хагуша.

63' Ткачев попытался головой переправить мяч в створ ворот соперника из очень непростого положения. Может, стоило отдать пас коллегам?..

62' Беляев хладнокровно разобрался с Портнягиным. Ещё одна неприятная атака хозяев.

61' Четверо игроков "Урала" сейчас возились в штрафной "Арсенала" в попытках затолкнуть мяч в ворота. Но арсенальцам удалось выбить мяч подальше.

58' Первая желтая карточка в матче - для Сунзу. Придержал он руками Портнягина, грозу наших ворот.

57' Навес в штрафную уральцев. После отскока мяча Комбаров и Джорджевич попытались пробить, но, похоже, помешали друг другу и ничего не вышло.

53' А вот и первая атака уральцев после перерыва. Портнягин решается на удар метров с 25-и, но под мяч успевает подставить ногу кто-то из наших.

51' Ткачев отдал на Кангву, а тот в одно касание вывел на ударную позицию Альвареса, который подключился к атаке из защиты. Тот сильно пробил над перекладиной.

49' На Луку длинный заброс от Альвареса пошёл, но Кулаков опередил нашего бомбардира!

47' Альварес находит передачей Горбатенко, но Игорь не сумел мяч обработать!

46' "Арсенал" начал второй тайм как и первый - с атаки. Похвально, но уральцы к этому готовы и активно противостоят нашему навалу.

46' Второй тайм. Поехалиии!

Перерыв. Блиц-интервью в перерыве:

Георгий Чантурия, полузащитник "Урала":

- Поле очень жесткое, не все получается, что хотелось бы. Самое главное нам сегодня выиграть. Возможно, даже удержать 1:0. В последней игре надо отдать максимум. Следующий матч только через три месяца. Сегодня надо оставить все силы на футбольном поле!

Виктор Альварес, защитник "Арсенала":

- У нас были хорошие моменты для того, чтобы открыть счет. Не хватило немного, чтобы поставить точку в конце. То, что не получилось в первом тайме, получится во втором!

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от ПФК "Арсенал":

Перерыв. 1:0 - проигрывает "Арсенал" в первые 45 минут, имея при этом много достаточно хороших моментов у ворот "Урала". Не получилось у наших ребят отыграться в первом тайме, все надежды на второй!

45' Арбитр решил ничего не добавлять к первому тайму. И остановил игру прямо во время развития атаки "Арсенала". Перерыв!

44' ОПАСНО! Горбатенко, получив мяч, пробил из-за пределов штрафной в ближний угол ворот. Годзюр не сумел зафиксировать мяч с первого раза, только в повторном прыжке накрыл снаряд.

43' Совсем расслабились канониры. Удар Димитрова (благо, выше ворот) - а наши защитники прибежали только после того, как ситуация уже разрешилась!

41' Две высокие свечки над полем «зажигают» сперва Кулаков, а потом и Габулов.

40' Затяжная атака канониров. Кажется, что все наши футболисты принимают в ней участие. Заканчивается всё угловым. Ничего опасного после подачи.

38' Чаушич опасно пробил издалека в ближний угол и чуть-чуть не попал в ворота. Мяч влетел в сетку с внешней стороны...

36' Сунзу нарушает правила недалеко от центра поля, укладывая на газон Портнягина.

35' Кангва на входе в штрафную не смог переиграть Кулакова и упустил возможность выйти на хорошую позицию для удара.

34' Привет с гостевого сектора. Фото Алексея Кирюхина:

33' Хозяева на кураже вновь и вновь идут в атаку, пытаясь развить свое преимущество.

30' Кто-то из уральцев пробил по воротам Габулова издалека прямо в перекладину. Габулов прыгнул, но до мяча не дотянулся. Тот отскочил во вратарскую, и на добивании первым успел Портнягин - занес головой мяч прямо в ворота "Арсенала". Ну что за невезуха...

30' Гол! 1:0 - "Урал" ведет.

29' Достойный ответ от "Урала". Чантурия опасно пробил прямо над перекладиной ворот Габулова!

27' Кангва, здорово разогнавшись, обошел всех соперников и пробил. Казалось - вот сейчас будет гол! Но Годзюр каким-то чудом успел "подставиться" под мяч, и тот рикошетом улетел за пределы поля. Второй 100-процентный момент упущен!

26' Наши болельщики с восторгом восприняли происходящее на поле. Скандируют "Тула, Тула"!

24' ОПАСНО! Вчетвером "Арсенал" отправился в контратаку после розыгрыша углового у "Урала". Кангва отдал в центр на Джорджевича, а тот передал мяч на набегавшего слева Горбатенко. Игорю никто не мешал, и он, продвинувшись ближе к воротам, пробил из хорошей позиции. Сильно мимо ворот. Жаль. Поторопился Игорь, не сумел правильно обработать мяч.

21' Первый удар в створ у хозяев поля! Меркулов прошел по левому флангу и отдал мяч Евсееву. Удар у последнего не очень получился, хотя мог быть очень опасным.

20' "Арсенал" осадил штрафную "Урала". Мяч ходил с фланга на фланг, но до удара дело не дошло...

18' Горбатенко отобрал мяч и сразу отправил в атаку быстрого Кангву. Увы, Эванс заработал только право на угловой. Который, собственно, тоже ничем интересным не закончился.

17' Вот и наш голкипер размялся: после затяжной атаки «Урала» мяч оказался в руках Владимира Габулова.

15' Чантурия на газоне. Хозяева получили право на перспективный штрафной. Исполнял все тот же "пострадавший" - с подачей Чантурии наши защитники довольно легко справились, но контратаку сообразить не сумели.

13' Классное взаимодействие Комбарова и Ткачёва на правом фланге. Атака завершилась на Горбатенко.

11' После недолгого розыгрыша мяча в центре поля Ткачев с правого фланга навесил в штрафную "Урала", где шустрый Кангва, опередив защитников, удачно замыкал подачу головой. Увы, слишком сильно - мяч прошел высоко над перекладиной.

10' Неприятный заброс на быстрого Димитрова, но Комбаров и Сунзу, объединив усилия, отобрали мяч у уральца.

8' Портнягин получает пас на ход, но в одиночку не смог ничего придумать и переиграть нашу оборону.

6' Фидлер получает мяч метрах в 30-ти от ворот, но не решается нанести удар. А там и Альварес подоспел и мяч забрал.

5' Горбатенко тоже приложился к снежному газону. Судья фиксирует фол. Быстрый розыгрыш, но мяч легко достаётся хозяевам.

4' Арсенальцы быстро разыграли угловой, Чаушич отдал на Комбарова. Тот хорошо навесил в район 11-метровой. И через небольшой рикошет мяч прилетел к Джорджевичу, и тот слету попытался поразить ворота Годзюра. Но голкипер "Урала" находился в правильной позиции и сумел удержать мяч, пусть и не с первого касания.

3' Лука на газоне. И это стандарт. Позиционная атака канониров заканчивается угловым.

3' Как сообщает пресс-служба "Арсенала", визуально не более 1500 болельщиков на стадионе. А вот на гостевом секторе, говорят, народу больше, чем нам показали: человек 40-60! Здорово!!!

1' "Арсенал" начал игру с атаки и сразу же заработал перспективный аут. Перспективный в нашем представлении, потому что на деле наши футболисты не смогли с этим ничего придумать.

1' Стартовый свисток прозвучал. Вперед, за Тулу!!!

0' Команды выходят на поле! А снег все сыпется... Но картинка в разы лучше, чем была на прошлой игре со "Спартаком" в Туле.

0' "Арсенал" сегодня не остался без поддержки! Человек 15-20 на гостевой трибуне мерзнут, готовятся покричать за любимую команду. Респект!

0' Стартовые составы команд:

0' Уральцы сегодня выступят в оранжевых футболках, оружейники - в белых. А меховушки на плечах у уральцев - это шутка:

0' Антураж игры в мини-фоторепортаже от пресс-службы ПФК "Арсенал". Снежно!

Галерея 6

0' "Арсенал" и "Урал" - соседи по турнирной таблице, у них одинаковое количество очков в активе. И ситуация в командах примерно равная: в последних матчах обеим командам фортуна не благоволит. Так что сегодня и хозяева, и гости будут стремиться добиться успеха, чтобы в хорошем настроении уйти на зимний перерыв.

0' Доброго вечера пятницы, уважаемые любители футбола и болельщики тульского "Арсенала"! Сегодня, 8 декабря, наш родной клуб сыграет свой последний матч в 2017 году: на выезде в Екатеринбурге, против местного "Урала". Игра начнется в 17.30. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции и болейте за наших вместе с Myslo!