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Тульские улицы от снега расчищают 120 человек

Тульские улицы от снега расчищают 120 человек

Также в работах задействовано 32 КМД.

В Туле рабочие АО «Спецавтохозяйство» проводят работы по уборке и вывозу снега.

В ночь на 7 декабря в уборке была задействована 51 единица техники, из них 43 КДМ (в том числе 12 единиц на обработку реагентом), 8 МТЗ, а также 37 человек, в том числе три бригады по вывозу снега.

Велась уборка на пл. Победы, пр. Ленина, ул. Менделеевской, Крестовоздвиженской площади, ул. Октябрьской (от Зареченского моста до ул. Пузакова), на разворотных кольцах (в том числе в Горелках, на Московском путепроводе). Также выполнялись работы по обработке территорий, мостов и путепроводов реагентом.

Сегодня в работах задействовано 120 человек, 32 КДМ (в том числе 11 под россыпь реагента).

Ведется расчистка пешеходных тротуаров от магистральных к второстепенным улицам, затем специалисты приступят к уборке скверов и мест общего пользования.

По поручению главы администрации города Евгения Авилова сотрудники управления по административно-техническому надзору проводят рейды по контролю состояния придомовых территорий.

Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: (4872) 47-20-34; 1391.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:11 0
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