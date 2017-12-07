В Новомосковске «Рено» сбил двоих детей
10-летняя девочка и 14-летний мальчик переходили дорогу в неположенном месте.
6 декабря в Тульской области в авариях пострадали четыре пешехода. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
В 17.25 в Новомосковске возле дома №14 по улице Березовой 31-летний водитель автомобиля «Рено Меган» сбил двоих пешеходов — 10-летнюю девочку и 14-летнего мальчика. Дети переходили дорогу вне пешеходного перехода.
Пострадавшим медицинскую помощь оказали в больнице.
В 18.41 в Ефремове на перекрестке Тульское шоссе и улицы Газовой 42-летний водитель DAF XF сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
С телесными повреждениями пострадавшую доставили в больницу.
В 23.25 на 15-м километре автодороги «Захаровка — Советск» (Щёкинский район) 58-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Логан», сбил пешехода.
31-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.